Застрявшие на тюменской трассе машины бесплатно заправляют бензином

Фото: 72.mchs.gov.ru

​Для водителей, которые застряли на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, организована бесплатная дозаправка бензином и дизельным топливом. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

20 июля на 447-м км трассы из-за ливневых дождей образовалась большая выбоина — глубиной около 7 м и длиной — 30 м. Движение было восстановлено к утру следующего дня: повреждение в дорожном полотне засыпали песком и щебнем. Однако вода начала размывать насыпную дамбу, в связи с чем движение пришлось вновь перекрыть. По данным МЧС, предварительно движение остановлено на трое суток.

Для водителей организованы пункты временного размещения. МЧС уточняет, что всего там находятся 126 человек. Всего на трассе скопилось около 700 автомобилей. По данным ГИБДД, сейчас весь транспорт выстроен вдоль обочин, а проезжая часть освобождена для провоза водопропускных труб.

Среди водителей также зафиксированы случаи обращения за медицинской помощью. Около 10 человек, преимущественно мужчины, как уточняет ГИБДД, п​ожаловались на повышенное давление и температуру.

Фото: 72.mchs.gov.ru

Фото: 72.mchs.gov.ru