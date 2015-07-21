Суд запретил метро Петербурга ограничивать продажу жетонов в одни руки

Арбитражный суд по Петербургу и Ленинградской области оставил в силе решение о привлечении Петербургского метрополитена к административной ответственности за ограничение на продажу жетонов по принципу «один жетон — в одни руки». Решение еще не вступило в законную силу.

Сотрудник пресс-службы управления Роспотребнадзора по Петербургу пояснил Интерфаксу, что ранее ведомство провело проверку и привлекло метрополитен к ответственности. Причина — кассиры ограничивали продажу жетонов по одной штуке на покупателя.

Предприятие получило предписание об устранении нарушения прав потребителей, недопущении отказов в заключении публичных договоров с потребителями услуг по перевозке пассажиров в соответствии с требованиями закона.

Метрополитен обжаловал постановление Роспотребнадзора в Арбитражном суде, однако его ходатайство не было удовлетворено.

В конце октября правительство Санкт-Петербурга сообщило, что с января 2015 года в городе подорожает проезд на всех видах транспорта. Рост тарифов составит, предположительно, три рубля, уточняла «Фонтанка». В начале декабря читатели издания сообщили, что в Петербургском метрополитене ввели ограничения на продажу жетонов.