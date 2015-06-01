«КиберБеркут» заявил о получении доступа к переписке Порошенко и Сороса

Хакеры группы «КиберБеркут» заявили о получении доступа к личной переписке президента Украины Петра Порошенко и миллиардера Джорджа Сороса.

Как утверждается на сайте группы, хакерам удалось взломать серверы администрации президента Украины. «Добытые нами материалы подтверждают, что Украина нужна Соросу, только чтобы она воевала с Россией. Поэтому он настаивает, чтобы США поставляли Киеву летальное суперсовременное оружие и проводили обучение украинских солдат за рубежом», — утверждает «КиберБеркут».

К своему сообщению хакеры прилагают три документа. Один из них называется «Краткосрочная и среднесрочная всеобъемлющая стратегия новой Украины» и подписан «Джордж Сорос. Самоназначенный сторонник новой Украины». Второй оформлен как письмо на имя Порошенко и премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Третий документ начинается со слов: «Мы разделяем взгляды президента Обамы насчет того, что находится под угрозой на Украине, но мы верим, что ситуация требует большего вмешательства США». Хакеры называют его «Документ об оказании военной помощи Киеву».

В частности, в одном из документов говорится, что Украине следует предоставить летальное вооружение, чтобы «противостоять подавляющей военной силе со стороны России». «Иначе Путин достигнет своей цели военными средствами», — говорится в документе. Кроме того, как следует из публикации, украинские военнослужащие должны быть обучены за пределами Украины.

Россия неоднократно опровергала информацию об участии своих военнослужащих в конфликте в Донбассе. Кроме того, Минобороны отрицало обвинения в военной поддержке ополченцев на востоке Украины.

Ранее хакеры «КиберБеркута» неоднократно заявляли о получении доступа к почтовым ящикам высших украинских чиновников. Так, в ноябре 2014 года хакеры заявили о взломе компьютера генпрокурора Украины. В сентябре 2014 года группа утверждала, что накануне выборов в Верховную раду им удалось заблокировать систему подсчета голосов.