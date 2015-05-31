Мутко пообещал подумать над выдвижением на пост главы РФС

Министр спорта России Виталий Мутко пообещал подумать над выдвижением на пост главы Российского футбольного союза. Об этом он заявил агентству «Р-Спорт».

«Отвечать не буду. Я и так с самолетов не вылезаю. Подумаем. Посмотрим», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста и отметив, что на должности главы министерства у него много работы.

Заместитель министра спорта Юрий Нагорных сообщил ТАСС, что Мутко имеет право занимать пост главы какой-либо спортивной федерации, так как совмещать должности не запрещено.

Сегодня, 31 мая, состоялась конференция РФС, на ней Николай Толстых был досрочно отправлен в отставку с поста президента Российского футбольного союза. Исполняющим обязанности был назначен первый вице-президент организации Никита Симонян.

В 2005–2009 годах Мутко уже занимал пост президента РФС.