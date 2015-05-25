Могерини высказалась за освобождение арестованного в России эстонца
Политика, 25 мая 2015, 11:55
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Могерини высказалась за освобождение арестованного в России эстонца
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини высказалась за незамедлительное освобождение и безопасную отправку на родину арестованного в России сотрудника полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера, сообщает Postimees.
За освобождение Кохвера Могерини высказалась в ответном письме депутату Европарламента Урмасу Паэту и председателю фракции либералов Ги Верхофстадту, которые обращались к ней в апреле 2015 года в связи с ситуацией с Кохвером.
Могерини заявила, что внешнеполитическая служба ЕС «рассматривает случай с Кохвером как похищение и незаконное удержание» на каждой встрече с российскими коллегами.Кохвер был задержан ФСБ России в Псковской области в сентябре 2014 года. У него были изъяты пистолет «Таурус» с патронами, наличные деньги в размере €5 тыс., а также спецтехника для осуществления аудиозаписи и материалы разведывательного характера. В центре общественных связей ФСБ тогда сообщили, что задержали эстонского разведчика, который участвовал в агентурной операции.