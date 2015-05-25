Могерини высказалась за освобождение арестованного в России эстонца

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини высказалась за незамедлительное освобождение и безопасную отправку на родину арестованного в России сотрудника полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера, сообщает Postimees.

За освобождение Кохвера Могерини высказалась в ответном письме депутату Европарламента Урмасу Паэту и председателю фракции либералов Ги Верхофстадту, которые обращались к ней в апреле 2015 года в связи с ситуацией с Кохвером.

Могерини заявила, что внешнеполитическая служба ЕС «рассматривает случай с Кохвером как похищение и незаконное удержание» на каждой встрече с российскими коллегами.