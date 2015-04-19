BMW отзывает в США более 90 тыс. Mini Cooper

Североамериканское подразделение BMW отзывает в США 91 800 автомобилей Mini Cooper, чтобы исправить изъяны в пассажирском сиденье, которые могут помешать раскрытию подушки безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

Согласно тексту заявления в случае сильной аварии подушки безопасности переднего пассажира могут не сработать из-за некорректной работы датчика, даже если сиденье занято.

Отзыву подлежат 59 270 автомобилей Mini Cooper и Cooper S, произведенных с января 2005 года по ноябрь 2006 года, а также 32 530 кабриолетов Mini Cooper и Cooper S, выпушенных между январем 2005 года и июлем 2008 года.

Британская автомобильная марка Mini принадлежит концерну BMW с 1994 года.