Дмитрий Медведев прибыл с визитом на Дальний Восток
Политика, 04 апр 2015, 06:32
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Дмитрий Медведев прибыл с визитом на Дальний Восток
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 апреля прибыл в Хабаровск, сообщает РИА Новости. Оттуда начнется его пятидневная командировка по Дальнему Востоку, в ходе поездки он посетит Вьетнам и Таиланд.
В Хабаровске Медведев примет участие в совещании по реализации антикризисных планов в регионах. Затем глава российского правительства отправится во Вьетнам для обсуждения совместных нефтегазовых проектов.
В Таиланде Медведев встретится с членами королевской семьи, а также обсудит со своим коллегой Праютом Чан-очой вопросы двустороннего сотрудничества.