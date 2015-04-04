Дмитрий Медведев прибыл с визитом на Дальний Восток

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 апреля прибыл в Хабаровск, сообщает РИА Новости. Оттуда начнется его пятидневная командировка по Дальнему Востоку, в ходе поездки он посетит Вьетнам и Таиланд.

В Хабаровске Медведев примет участие в совещании по реализации антикризисных планов в регионах. Затем глава российского правительства отправится во Вьетнам для обсуждения совместных нефтегазовых проектов.

В Таиланде Медведев встретится с членами королевской семьи, а также обсудит со своим коллегой Праютом Чан-очой вопросы двустороннего сотрудничества.