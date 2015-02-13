Глава Минфина Украины не видит шанса выжить без помощи из-за рубежа

Финансовая ситуация на Украине остается крайне тяжелой, и страна просто не выживет без финансовой помощи от международных партнеров, предупредила министр финансов страны Наталья Яресько, сообщает РБК-Украина.

«Без наших международных партнеров у нас вообще нет возможности выжить в этом году. С нашими партнерами мы не только выживем, но, я уверена, что мы стабилизируем систему, но работа очень тяжелая», – заявила Яресько.

Накануне глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила о предварительном согласовании четырехлетней программы кредитования Украины от МВФ и из других источников. В общей сложности пакет финансовой помощи Украине может составить около $40 млрд в течение четырех лет. Решение пока не одобрено правлением МВФ – ожидается, что оно примет его в течение четырех недель.