С начала года ФМС закрыла 25 иностранцам въезд в Россию на 10 лет

С начала 2015 года Федеральная миграционная служба (ФМС) закрыла 25 иностранцам въезд в Россию на 10 лет. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым заявил глава ведомства Константин Ромодановский.

«Если человек превысил 120 суток пребывания и не обратился в миграционную службу, то ему закрывается въезд на три года. Если он превысил 207 суток, то закрывается въезд на пять лет. Если 360, то на 10», – пояснил он.

Закон, который позволяет закрывать мигрантам въезд в страну на 10 лет, вступил в силу 10 января. Как отмечал ранее Ромодановский, численность легальных и нелегальных мигрантов в России в настоящий момент находится на одном уровне. По его словам, на 2,7 млн легальных мигрантов приходится 2,9 млн незаконно пребывающих.

Также в 2015 году ФМС планирует отменить послабления для украинских беженцев. «В новом году для мигрантов с Украины вводятся такие же правила, как и для граждан других стран, с которыми у России безвизовый режим», – пояснял Интерфаксу источник в ведомстве. Кроме того, украинцы должны будут получать патенты для работы у физических и юридических лиц в общем порядке.



Для приехавших в страну иностранцев для устройства на работу или получения вида на жительство станет обязательным экзамен по истории, культуре, уголовному и административному праву России. Средняя стоимость экзамена составляет 3 тыс. рублей.

Кроме того, действовавшая ранее система квотирования (для въезжающих в Россию без виз) будет заменена на патентную: приехавший на работу в Россию иностранец в течение 30 дней должен будет подать заявление на получение патента на работу, который, по сути, является авансовым платежом по налогу на доходы физических лиц.