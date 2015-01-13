В Москве в ночь на среду ожидается ледяной дождь

В Москве в ночь на среду, 14 января, ожидается ледяной дождь. Как заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальщики увеличили количество передвижных генераторов в Новой Москве, где особенно высокий риск обледенения проводов, передает РИА Новости.

Чиновник заявил, что за первых десять дней января выпало больше месячной нормы снега. Сейчас на улицах столицы лежит 50 см снежного покрова, хотя норма составляет 42 см.

На улицах работают свыше 15 тыс. единиц снегоуборочной техники и около 35 тыс. рабочих.

Согласно информации центра «Фобос», сегодня днем и ночью в Москве ожидаются плюсовые температуры – до трех градусов тепла. Днем и вечером синоптики прогнозируют снегопад.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве ожидается мокрый снег, также сохраняются условия для образования сосулек.

Ранее сегодня центр присвоил погодным условиям в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра. По шкале Гидрометцентра он предшествует самому серьезному – «красному».

По прогнозам Гидрометцента, сегодня в Москве ожидается западный ветер – 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-15 м/c.

«Оранжевый» уровень свидетельствует о том, что погодные условия представляют реальную опасность. Синоптики полагают, что в этом случае погодные условия могут привести к материальному ущербу, а также человеческим жертвам. Причинами для присвоения этого уровня могут стать, ливни, грозы, морозы, жара, шквалы и т.д.