Меркель допустила отмену санкций против РФ в случае устранения их причин

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила отмену санкций против России в случае, если причины, по которым они вводились, будут полностью устранены, передает Reuters.

Она пояснила, что не ожидает, что санкции, вызванные присоединением Крыма, могут быть отменены. «У меня мало надежды на этом фронте», – сказала Меркель, отметив, что выполнение минских договоренностей может привести к отмене санкций, введенных из-за вмешательства России в конфликт на юго-востоке Украины. Канцлер также добавила, что то, состоится ли встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии в Астане в конце января, станет понятно в течение нескольких ближайших дней. Она также признала, что режим прекращения огня на востоке Украины соблюдается, но это перемирие является хрупким, передает ТАСС.

В понедельник, 5 января, президент Франции Франсуа Олланд выступил за отмену санкций против России. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин «заплатил уже достаточно дорого» за «свои действия на юго-востоке Украины». После этого министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что его страна также могла бы поддержать снятие санкций.