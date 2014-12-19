МИД РФ выразил разочарование законом США «О поддержке свободы Украины»

В Москве выразили глубокое разочарование подписанием президентом США Бараком Обамой закона «О поддержке свободы Украины». С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, который назвал закон «состряпанным конгрессом на скорую руку» и «откровенно антироссийским по своему характеру».

«Ничего общего с задачей «поддержки свободы» на Украине или где бы то ни было еще этот текст не имеет. Он носит неприемлемый и вызывающий характер, отражает стремление влиятельных кругов США законодательно и надолго закрепить линию на слом отношений с Россией», – подчеркнул он.

По словам Лукашевича, попытки экстерриториального применения американского законодательства для России являются юридически ничтожными и идут вразрез с общепризнанными нормами международного права. «Политически же принятое в Вашингтоне решение подводит под российско-американские отношения мощную мину, способную подорвать перспективу нормального взаимодействия по многим направлениям, в том числе в вопросах, в решении которых заинтересованы сами США», – отметил он.

Лукашевич выразил мнение, что избавляться от этого «наследия» «предстоит, видимо, долго». Он возложил вину за последствия на американскую сторону и пообещал, что враждебные действия со стороны Вашингтона Москва не оставит без реакции. Решения по возможным ответным мерам будут приниматься в зависимости от того, как в США на практике распорядятся новым законом, уточнил представитель МИД.

«Российская сторона готова к диалогу и сотрудничеству, но только на принципах равноправия, реального учета наших интересов. Попытки оказать на нас давление в любом случае обречены на провал», – заключил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с государственным секретарем США Джоном Керри заявил, что новый закон способен надолго подорвать возможности нормального взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

«Акт в поддержку свободы Украины – 2014» Обама подписал 18 декабря. Конгресс одобрил д​окумент на прошлой неделе. Закон позволяет президенту начать в случае необходимости оказание военной помощи Украине и вводить новые санкции в отношении России.