В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло вблизи Давида, третьего по величине города Панамы. Об этом сообщает Национальная геологическая служба США. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км и располагался в 58 км к юго-западу от Давида, сообщает ведомство.

Объем разрушений и количество жертв неизвестны.

Давид— город, расположенный на западе Панамы. Основан в 1602 году. Административный центр провинции Чирики. Население – 124 тыс. 500 человек. Является третьим по величине городом Панамы, один из наиболее индустриализированных городов в стране. Также считается центром производства в таких сферах, как тяжелая промышленность, коммуникации и высокие технологии. Имеется международный аэропорт. Хорошо развит туризм.