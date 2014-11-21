Правительство утвердило правила возврата водительских прав

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства России, которое ужесточает правила возврата водительского удостоверения в случае, если оно было отобрано за ряд правонарушений и преступлений.

К таким правонарушениям и преступлениям отнесены: езда в пьяном виде; невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения; управление автомобилем в нетрезвом виде, приведшее к гибели людей или причинению вреда их здоровью.

Теперь для того, чтобы вернуть себе права, нужно пересдать экзамен по правилам дорожного движения, а также представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Ранее в ноябре Медведев подписал другое постановление, которое ужесточает получение водительских прав: теперь для допуска к экзамену в ГАИ обязательным становится посещение автошколы.