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Политика ,  
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МИД РФ заявил о давлении на Россию в связи с «ядерным» саммитом в США

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МИД России заявил, что на российскую сторону оказывается давление с целью заставить ее изменить свою позицию по четвертому саммиту по физической ядерной безопасности, который пройдет в США.

В комментарии МИДа, распространенном в среду, поясняется, что ранее российская сторона сообщила американским партнерам, что не видит для себя возможности принять участие в подготовительных мероприятиях к саммиту. Свою позицию Россия объяснила тем, что общие подходы к сотрудничеству в области ядерной безопасности, а также совместный план работы были сформулированы на саммитах в Вашингтоне в 2010 году, Сеуле (2012 год) и Гааге (2014 год). Была достигнута принципиальная договоренность о том, что центральную роль в координации соответствующих усилий мирового сообщества должно играть МАГАТЭ.

«Таким образом, к настоящему времени большая часть политических обязательств, взятых на себя участниками предыдущих саммитов, выполнена, а в деле укрепления физической ядерной безопасности достигнут значительный прогресс. Тем самым, политическая повестка дня саммитов практически исчерпана», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. В связи с этим российская сторона поделилась с американскими коллегами сомнениями относительно «добавленной стоимости» форума, который предполагается провести в США в 2016 году.

Кроме того, как отметили в МИДе, у России вызывает серьезную озабоченность «предложенная Вашингтоном концепция подготовки данного мероприятия, предполагающая особые права для США, Южной Кореи и Нидерландов (как организаторов предыдущих саммитов) за счет откровенной дискриминации других участников, большинство которых будут отстранены от участия в разработке итоговых документов».

В МИДе России также не согласны с тем, что в рамках саммита «произвольно сформированные рабочие группы ограниченного состава» будут готовить руководящие документы для таких международных организаций и инициатив как ООН и МАГАТЭ. В российском внешнеполитическом ведомстве считают «неприемлемым создание прецедента подобного вмешательства извне в планирование работы международных организаций, обладающих более весомым экспертным потенциалом и опирающихся на демократические процедуры».

«С учетом изложенного не видим для себя возможности принять участие в подготовительных мероприятиях к четвертому Саммиту по физической ядерной безопасности. Вместо этого намерены сосредоточиться на работе по укреплению соответствующего сотрудничества в рамках МАГАТЭ, в частности, на подготовке очередной Конференции высокого уровня по этой проблеме под эгидой Агентства, запланированной на 2016 год», – сообщается в комментарии.

О своем решении российская сторона информировала американских партнеров в середине октября. Вслед за этим в американской прессе появились утечки, которые МИД России счел попыткой давления. «Появившиеся на днях утечки на этот счет в американских средствах массовой информации расцениваем как неудачную попытку оказания давления на российскую сторону с целью добиться изменения нашей позиции. Считаем подобные усилия контрпродуктивными», – заявили в МИДе России.

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Теги
МИД ядерная безопасность саммит
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