Кудрин отметил роль погибшего главы Total в притоке инвестиций в РФ

Президент нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери «многое сделал для прихода инвестиций в Россию». Об этом написал в своем «твиттере» экс-министр финансов России и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. «Тяжелая трагедия», – сказал он.

Накануне вечером в аэропорту Внуково в Москве произошла авария. В результате столкновения бизнес-джета Falcon-50, принадлежавшего Маржери, и снегоуборочной машины погибли четверо человек – глава французской компании и трое членов экипажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В СКР заявили, что водитель снегоуборочной машины, который остался жив, был пьян в момент трагедии.