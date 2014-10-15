В Кремле заявляют о возможности встречи «нормандской четверки» в Милане

В Кремле заявляют о возможности встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Милане на полях саммита «Азия-Европа». Об этом сообщил Интерфаксу помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, вопрос о встрече президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на полях предстоящего в Милане 16-17 октября саммита «Азия-Европа» находится в стадии проработки.

«Такая возможность есть. Она сейчас прорабатывается», – отметил он.

Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что Меркель отказалась от встречи с Путиным из-за ситуации на Украине. По данным журнала Der Spiegel, в Берлине считают, что нецелесообразно проводить межправительственные консультации на фоне обострения кризиса на Украине.

Путин и Порошенко ранее встречались дважды. Первая встреча состоялась в Нормандии 6 июня в ходе торжеств, посвященных 70-летию высадки западных союзных войск. Во второй раз лидеры двух стран встретились 26 августа в Минске на саммите ЕС – Украина – Евразийская тройка.