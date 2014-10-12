Китай готов в 5 раз увеличить число поставщиков свинины в Россию

Китай готов увеличить число поставщиков свинины в Россию с двух до 10 компаний. Об этом в беседе с ТАСС сообщил торговый представитель РФ в КНР Алексей Груздев.

К настоящему моменту 8 китайских компаний подали заявки на импорт свинины. Сейчас инспекторы Россельхознадзора проверяют еще несколько предприятий на соответствие требованиям Таможенного союза. Сейчас к поставкам в РФ допущены два предприятия крупнейшего производителю свинины WH Group.

В середине августа Россия отменила эмбарго на поставку свинины из Китай. Запрет был введен в 2004 году.

7 августа 2014 года был обнародован список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В соответствии с постановлением правительства, запрещены к ввозу мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы, мясо соленое, сушеное или копченое, рыба и ракообразные, моллюски. Ограничения коснулись также молока и молочной продукции, сыров, творога на основе растительных жиров, колбасы и аналогичных продуктов из мяса, овощей, корнеплодов, фруктов и орехов.