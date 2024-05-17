В Петербурге главу комитета по благоустройству оштрафовали за снег

Пониделко привлекли к административной ответственности за несвоевременную уборку снега на автодорогах зимой 2023–2024 годов. Суд установил, что нагрузка на каждого дворника была чрезмерно высокой

Василий Пониделко (Фото: vponidelko / VK)

Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал председателя городского комитета по благоустройству Василия Пониделко за несвоевременную уборку дорог после сильного снегопада в январе этого года в размере 20 тыс. руб. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Чиновника привлекли к ответственности по ч.1 ст. 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Суд решил, что он вовремя не обеспечил уборку последствий залпового снегопада, который начался в 21:00 16 января и закончился ночью 17 января.

В его обязанности входит в том числе осуществление комитетом по благоустройству полномочий по проведению госполитики в сфере содержания автодорог.

Суд установил, что в сравнении с прошлым зимним периодом 2022–2023 годов на февраль число техники в городе выросло только на одну единицу, несмотря на списание старой. Кроме того, штат водителей и механизаторов был не укомплектован, что приводило к неполному использованию имеющихся машин.

Фактическая численность работников ручного труда в предприятиях составляла 593 человека, что составляет только 20% от норматива. Суд отметил, что даже с привлечением дополнительных рабочих по договорам субподряда нагрузка на каждого дворника была чрезмерной. К примеру, за восьмичасовую смену 27 ноября надлежало убрать 234,4 куб. м снега, что эквивалентно примерно 20 кузовам самосвала «КАМАЗ».

Сторона защиты просила прекратить производство по делу за отсутствием состава, подчеркнув, что Пониделко принимал все возможные меры в рамках госуправления в области содержания автомобильных дорог. Суд признал довод несостоятельным.

В «Фонтанке» писали, что 16 января в Санкт-Петербурге начался снегопад. Снег в город принес циклон «Эфталия». 17 января в комитете по благоустройству города сообщили, что в Санкт-Петербурге с начала зимы сотрудники дорожных служб вывезли из города 1,5 млн куб. м снега.