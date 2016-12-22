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Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз в 2017 году
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Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз в 2017 году
Свое дело, 09:00
0
Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз в 2017 году
РБК представляет ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз. Используя данные Роспатента по итогам 2017 года, мы нашли самые востребованные среди покупателей франшиз торговые марки

Топ-50 самых популярных франшиз 2017 года
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Финансы
Салон красоты
Услуги для детей
Заправки
Недвижимость
Ремонт
1
  — позиция в рейтинге франшиз 2016 года
Место
Торговая марка
Число заключенных контрактов в 2017 году
1
1
1C
698
Число расторжений договоров в 2017 году....91
Общее число контрактов....8184
Подробнее о компании читайте в статье
2
15
«Додо Пицца»
128
Число расторжений договоров в 2017 году....9
Общее число контрактов....227
Подробнее о компании читайте в статье
3
3
«Гемотест»
101
Число расторжений договоров в 2017 году....10
Общее число контрактов....444
Подробнее о компании читайте в статье
4
«Бегемот»
96
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....507
5
6
«Чебаркульская птица»
87
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....141
6
«220 вольт»
66
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....66
Подробнее о компании читайте в статье
7
«Сибирская заправка»
49
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....49
8
Автосервис «Вилгуд»
47
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....47
Подробнее о компании читайте в статье
9
8
«Хеликс»
45
Число расторжений договоров в 2017 году....1
Общее число контрактов....163
10
«Национальный кредит»
41
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....48
11
5
«Суши Шоп»
38
Число расторжений договоров в 2017 году....22
Общее число контрактов....130
12
12
«Точка красоты»
36
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....78
13
«Бронницкий ювелир»
34
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....34
14
4
«Инвитро»
31
Число расторжений договоров в 2017 году....3
Общее число контрактов....633
Подробнее о компании читайте в статье
15
Nokian Tyres
31
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....528
Подробнее о компании читайте в статье
16
«Баскин Роббинс»
29
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....61
17
19
FIT SERVICE
29
Число расторжений договоров в 2017 году....1
Общее число контрактов....51
18
10
«33 пингвина»
28
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....208
Подробнее о компании читайте в статье
19
«Фасоль»
26
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....56
20
«Белвест»
25
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....26
21
«Оренбургский пуховый платок «Ореншаль»
25
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....26
22
9
Subway
24
Число расторжений договоров в 2017 году....5
Общее число контрактов....1089
Подробнее о компании читайте в статье
23
«Синнабон»
23
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....156
24
«БашМаг»
23
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....47
25
«Даблби»
23
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....24
26
KFC
22
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....178
27
«Бэби-клуб»
22
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....22
28
11
«Эвалар»
20
Число расторжений договоров в 2017 году....7
Общее число контрактов....71
29
37
Sun School
19
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....28
30
Do4a.com
19
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....20
31
«Сатурн»
19
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....19
32
40
«Лечу.Ru»
18
Число расторжений договоров в 2017 году....2
Общее число контрактов....93
33
41
«Хочу к врачу»
18
Число расторжений договоров в 2017 году....2
Общее число контрактов....58
34
ЛУКОЙЛ
17
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....314
35
«Шоколадница»
17
Число расторжений договоров в 2017 году....18
Общее число контрактов....91
36
«Мосигра»
17
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....22
Подробнее о компании читайте в статье
37
«Социальная аптека»
17
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....17
38
Killfish
16
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....164
39
«Миэль»
14
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....269
40
33
Van Cliff
14
Число расторжений договоров в 2017 году....1
Общее число контрактов....75
41
28
4hands
14
Число расторжений договоров в 2017 году....3
Общее число контрактов....25
42
«Пальчики»
14
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....25
43
«Таркетт»
14
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....24
44
Travelers Coffee
13
Число расторжений договоров в 2017 году....1
Общее число контрактов....98
45
«Пицца Шоп»
13
Число расторжений договоров в 2017 году....2
Общее число контрактов....17
46
«Хлеб наш насущный»
13
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....13
47
Elena Furs
13
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....13
48
Coffeeshop Company
12
Число расторжений договоров в 2017 году....1
Общее число контрактов....106
49
«Бубль-Гум»
12
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....16
50
«АвтоГЕРМЕС»
12
Число расторжений договоров в 2017 году....0
Общее число контрактов....12

Как мы считали?

Понятие «франчайзинг» в российском законодательстве отсутствует. Для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы: агентские и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое. Единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга в зарубежных странах, — договор коммерческой концессии (ДКК). Он наиболее широко и подробно регулирует отношения франчайзера и франчайзи, защищает интересы обеих сторон, позволяет передать целый комплекс исключительных прав, а также установить возможность определенных ограничений, например цен и конкуренции. В этом году по просьбам владельцев франшиз мы включили в рейтинг также договоры коммерческой субконцессии — обычно их используют «дочки» иностранных компаний для своих франчайзи в России.

Все договоры концессии и субконцессии в обязательном порядке регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Процесс регистрации занимает обычно от полугода, так что рейтинг фиксирует изменения с некоторым опозданием, но это единственные официальные данные о рынке франшиз.

РБК запросил в Роспатенте информацию о товарных знаках, по которым в течение 2017 года были зарегистрированы ДКК, а также данные о расторгнутых за год договорах по этим товарным знакам и общем количестве зарегистрированных договоров на конец 2017 года (показатель масштаба бизнеса). Эти данные обработал информационный центр РБК. Когда компании регистрируют в одном договоре сразу несколько наименований торговых марок, например Invitro и «Инвитро», в рейтинге отражается самое популярное наименование.

Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2017 году договоров; если этот показатель у двух торговых марок совпадает, тогда более высокое место занимает та франшиза, которая лидирует по общему числу контрактов (см. доп. информацию в таблице).

Тренды и бренды

Цель рейтинга РБК — найти самые динамично развивающиеся сети на рынке франчайзинга, а также секторы экономики, где появляются и быстро растут новые франчайзинговые концепции. Именно на эти бренды и рынки имеет смысл ориентироваться как разработчикам франшиз, так и тем, кто собирается приобрести франшизу. «Динамика подключения новых партнеров — это показатель востребованности франшизы и устойчивости ее бизнес-модели, — считает основатель каталога franshiza.ru Нина Семина. — С другой стороны, понятно, что лидеры рейтинга уже работают в условиях сильной конкуренции, но география продаж франшиз огромная, а франчайзеры обычно стараются не допустить конкуренцию между франчайзи». 

Пицца, пиво, автоломбард: сколько стоят самые популярные франшизы Еще 6 фото
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Рынок франшиз в России развивается стабильно. По данным портала franshiza.ru, в сентябре 2017 года в России действовали 1470 продавцов франшиз, но активно продвигали свои услуги не более 700 компаний. Рост количества франчайзеров на сентябрь 2017-го по отношению к сентябрю 2015 года составил всего 4,8% (за предыдущие два года — 7,14%), по расчетам franshiza.ru.

Тем не менее каждый год на рынке появляются новички, которые опережают старожилов по динамике заключения новых договоров с партнерами. Из 50 компаний, представленных в нашем рейтинге, 32 компании — новички; топ-10 обновился на 50%.

Что есть что?

Франчайзинг — вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой (франчайзи) право на использование бренда, бизнес-моделей, технологий и патентов.

Франшиза — комплекс прав, которые получает франчайзи.

Паушальный взнос — фиксированная сумма, которую франчайзи платит франчайзеру по договору коммерческой концессии на старте бизнеса.

Роялти — периодическая компенсация за использование франшизы. Как правило, выплачивается раз в месяц, высчитывается как процент от выручки.

Неизменной остается только верхняя строчка списка — крупнейший поставщик софта для автоматизации бизнеса 1С (№ 1) с большим отрывом лидирует в нашем рейтинге уже третий год подряд. В самой компании объясняют это в первую очередь популярностью своих программ и низким порогом входа в бизнес. «Это франшиза, доступная всем», — написал РБК основатель 1С Борис Нуралиев.

А вот разработчик справочной правовой системы компания «КонсультантПлюс», которая предыдущие два раза попадала на вторую позицию, в этом году не вошла даже в топ-50. «Мы не развиваем сейчас франчайзинг. Новых договоров заключается мало, работают те же франчайзи, что уже были», — пояснила РБК представитель компании Марианна Скворцова.

Главная «звезда» 2017 года — это компания «Додо Пицца» (№ 2). Она взлетела на второе место с 15-го и, судя по динамике открытия новых точек, имеет все шансы сохранить позиции в рейтинге 2018 года. «Год был сложный, но интересный, мы открыли 113 новых пиццерий в России и 14 за рубежом. «Продали» уже все крупные города в России, кроме Грозного, — говорит основатель сети Федор Овчинников. — Из-за двукратного роста выручки и открытия новых пиццерий серьезно выросли нагрузки на информационную систему. Мы инвестировали в команду и развивали нашу ИТ-инфраструктуру».

Пицца, пиво, автоломбард: сколько стоят самые популярные франшизы Еще 6 фото
Фотогалерея

Этой весной «Додо Пицца» запускает первую рекламную кампанию на федеральном телевидении. Развитие сети теперь будет связано в первую очередь с населенными пунктами, в которых меньше 50 тыс. жителей. Там невелик платежеспособный спрос, но и конкуренции практически нет. Например, бизнес уже запущен в Вельске (Архангельская область, 23 тыс. жителей) и Абинске (38 тыс. жителей, Краснодарский край) — и продажи этих пиццерий превышают показатели аналогичных заведений во многих крупных городах России.

Серьезная конкурентная борьба идет на рынке лабораторных анализов. Компания «Инвитро» (№ 14), которая первой начала строить масштабную франчайзинговую сеть в этом сегменте, вылетела из топ-10. Ее обогнал не только извечный конкурент «Гемотест» (№ 3), но и компания «Хеликс» (№ 9). «В сфере медицины и лабораторной диагностики многие бренды сейчас имеют высокую плотность франчайзинговых точек, поэтому развивать сети теми же самыми темпами им становится все сложнее», — объясняет основатель каталога франшиз franshiza.ru Нина Семина.

Новая ниша, где активно сейчас развивается франчайзинг, — это автосервисы. Компания «Вилгуд» (№ 8) впервые попала в топ-50. Все началось с того, что владельцы «Вилгуда» Барно и Шерзод Турсуновы разработали ИТ-систему Wilgood IS для управления своим автосервисом; спустя какое-то время знакомый основателей компании попросил поделиться с ним этой системой. Предприниматели тогда обнаружили, что на рынке нет аналогов их разработки, но (как и Федор Овчинников из «Додо Пиццы»), решили продавать не софт, а франшизу автосервиса «в сборе». Сейчас в сети уже 103 станции. Судя по рейтингу РБК, рынок автосервисов меняется на глазах — в этом году уже четыре франчайзи СТО попали в топ-50, в прошлом году была одна. «Гаражные мастера» понимают, что в одиночку не выжить, и объединяются в сети, чтобы автоматизировать свой бизнес и вместе привлекать клиентов.

Впервые в рейтинг РБК попала компания из финансовой индустрии — это автоломбард «Национальный кредит» (№ 10). Компания начала продавать франшизу только в 2016 году, а уже в 2017-м Росстат зарегистрировал 41 договор. По словам Алексея Лазутина, председателя совета Национального объединения ломбардов, в России работает около 20 тыс. ломбардов, рынок очень конкурентный. Но при этом 90% ломбардов специализируется на ювелирных украшениях, а автоломбардов лишь около 7% — в этой нише еще есть место, чем Лазутин и объясняет быстрый рост «Национального кредита».

Некоторые компании, попавшие в топ-10 рейтинга РБК, даже не пытаются строить федеральные сети — из-за сложностей с логистикой они сосредоточились на своих регионах и построили там масштабный бизнес. Это, например, сеть магазинов «у дома» «Чебаркульская птица» (№ 5), которая всего за два года заключила 141 договор в Челябинской и соседних областях. И сеть пивных магазинов «Сибирская заправка» (№ 7), открывшая 214 «Заправок» в Алтайском крае и соседних регионах. Таким образом, производители мяса птицы и пива, соответственно, расширяют каналы сбыта.

Судя по рейтингу РБК, в России динамично развиваются две концепции франчайзинга. Первая — товарный франчайзинг, когда владелец бренда (это может быть как производитель, так и крупный ретейлер) обеспечивает своих партнеров всеми необходимыми товарами. Производители таким образом строят торговые сети и обеспечивают сбыт, а ретейлеры развивают новые форматы и выходят в новые регионы.

Второй тип быстро развивающихся франчайзинговых сетей построен на автоматизации бизнес-процессов. Качественный специализированный софт — это дорого и для малого бизнеса практически недоступно. Опыт «Додо Пиццы», «Вилгуд» и др. показывает, что в сфере услуг именно ИТ-разработки способны привлечь и удержать франчайзи.

Взгляд со стороны

«Компании запускают франшизы для малых городов»

Нина Семина, основатель каталога франшиз franshiza.ru

«В 2017 году популярными были низкостоимостные франшизы (до 700 тыс. руб. расходов на запуск бизнеса), а также франшизы в сфере медицинско-лабораторной диагностики, детского образования, красоты и общественного питания. Снизился спрос на франшизы в сфере розничной торговли одеждой и обувью и вырос спрос на франшизы декоративной косметики: в начале 2017 года мы наблюдали рост спроса на франшизы Flormar, NYX Professional Makeup и российский бренд Mixit. В тренде и сегмент франчайзинга, построенного на продаже продуктов питания, напитков, товаров для дома по низким ценам («Галамарт», Fix Price, Home Market).

Все больше действующих франчайзеров запускают как отдельный формат франшизы для малых городов. Раньше все хотели развивать сети в миллионниках, но там и так уже сильная конкуренция на большинстве рынков. В малых городах конкуренция не так высока, но для них нужны специальные предложения с минимумом инвестиций. С другой стороны, многие российские успешные франчайзеры начинают выходить на международный рынок — в страны постсоветского пространства, в Европу и Китай. В основном это характерно для сегмента общественного питания («Шоколадница», «Джелатерия Пломбир», «Додо Пицца» и др.).

Среди новых направлений франчайзинга в 2017 году — EMS-фитнес, интеллектуальные игры, виртуальная реальность, агрегаторы (например, агрегатор такси Fasten). Интересный тренд — развитие мультифранчайзинга, когда люди приобретают по несколько различных франшиз сразу.

По прогнозам на 2018 год мы ожидаем появления франшиз в сфере услуг и товаров для животных (уже появились клиники для животных «Медвет»), интересных региональных концепций франшиз фастфуда, развития сегмента ресторанов «с изюминкой», сегмента красоты и здоровья, ИТ-франшиз, а также франшиз, ориентированных на молодое поколение.

«Типичный покупатель франшизы — это менеджер среднего звена»

Совладелец консалтинговой компании компании «Делошоп» Филипп Гуреев

«Мы наблюдаем незначительный рост спроса на франшизы в пределах 5–10% за год. В то же время появляется множество новых игроков-франчайзеров. Многие из них быстро прекращают свою деятельность. Как правило, это небольшие компании из регионов, которые открыли две-три точки у себя и теперь рассчитывают покорить со своей концепцией всю Россию. В основном это услуги и общепит со стартовыми вложениями от 1–2 млн руб. Однако если бизнес хорошо пошел в одном городе, это вовсе не означает, что он будет успешен на федеральном уровне. В общем новых концепций и идей на рынке появляется гораздо больше, чем клиентов — покупателей франшиз.

Как обычно, спросом пользуются детские центры, футбольные школы, медицинские лаборатории и т.п. Успешно развивается сеть «Фасоль» (№ 20. — РБК) от Metro Cash & Carry — многие владельцы безымянных магазинчиков «у дома» предпочитают работать под крылом большой сети.

Типичный покупатель франшизы в 2017 году — это менеджер среднего звена, у которого есть до 5 млн руб. Как правило, он рассматривает франшизу как способ получить пассивный доход. Ставки по депозитам упали, недвижимость не дорожает, вот они и хотят запустить какой-нибудь бизнес. При этом часто доверяют его женам, родственникам, наемным управленцам, что, конечно, является ошибкой. Чем меньше собственник вовлечен в бизнес франшизы, тем больше его шансы потерять деньги. Иногда проще купить уже готовый бизнес — обойдется это дороже, чем франшиза, но рисков меньше».​

Авторы: Николай Гришин, Дада Линделл, Ильмира Гайсина, Ксения Мельникова.
Теги: франшизы , свое дело
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