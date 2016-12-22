Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз в 2017 году

РБК представляет ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз. Используя данные Роспатента по итогам 2017 года, мы нашли самые востребованные среди покупателей франшиз торговые марки

Топ-50 самых популярных франшиз 2017 года 1 — позиция в рейтинге франшиз 2016 года Место Торговая марка Число заключенных контрактов в 2017 году 1 1 1C 698 Число расторжений договоров в 2017 году.... 91 Общее число контрактов.... 8184 Подробнее о компании читайте в статье 2 15 «Додо Пицца» 128 Число расторжений договоров в 2017 году.... 9 Общее число контрактов.... 227 Подробнее о компании читайте в статье 3 3 «Гемотест» 101 Число расторжений договоров в 2017 году.... 10 Общее число контрактов.... 444 Подробнее о компании читайте в статье 4 «Бегемот» 96 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 507 5 6 «Чебаркульская птица» 87 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 141 6 «220 вольт» 66 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 66 Подробнее о компании читайте в статье 7 «Сибирская заправка» 49 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 49 8 Автосервис «Вилгуд» 47 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 47 Подробнее о компании читайте в статье 9 8 «Хеликс» 45 Число расторжений договоров в 2017 году.... 1 Общее число контрактов.... 163 10 «Национальный кредит» 41 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 48 11 5 «Суши Шоп» 38 Число расторжений договоров в 2017 году.... 22 Общее число контрактов.... 130 12 12 «Точка красоты» 36 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 78 13 «Бронницкий ювелир» 34 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 34 14 4 «Инвитро» 31 Число расторжений договоров в 2017 году.... 3 Общее число контрактов.... 633 Подробнее о компании читайте в статье 15 Nokian Tyres 31 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 528 Подробнее о компании читайте в статье 16 «Баскин Роббинс» 29 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 61 17 19 FIT SERVICE 29 Число расторжений договоров в 2017 году.... 1 Общее число контрактов.... 51 18 10 «33 пингвина» 28 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 208 Подробнее о компании читайте в статье 19 «Фасоль» 26 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 56 20 «Белвест» 25 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 26 21 «Оренбургский пуховый платок «Ореншаль» 25 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 26 22 9 Subway 24 Число расторжений договоров в 2017 году.... 5 Общее число контрактов.... 1089 Подробнее о компании читайте в статье 23 «Синнабон» 23 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 156 24 «БашМаг» 23 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 47 25 «Даблби» 23 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 24 26 KFC 22 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 178 27 «Бэби-клуб» 22 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 22 28 11 «Эвалар» 20 Число расторжений договоров в 2017 году.... 7 Общее число контрактов.... 71 29 37 Sun School 19 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 28 30 Do4a.com 19 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 20 31 «Сатурн» 19 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 19 32 40 «Лечу.Ru» 18 Число расторжений договоров в 2017 году.... 2 Общее число контрактов.... 93 33 41 «Хочу к врачу» 18 Число расторжений договоров в 2017 году.... 2 Общее число контрактов.... 58 34 ЛУКОЙЛ 17 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 314 35 «Шоколадница» 17 Число расторжений договоров в 2017 году.... 18 Общее число контрактов.... 91 36 «Мосигра» 17 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 22 Подробнее о компании читайте в статье 37 «Социальная аптека» 17 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 17 38 Killfish 16 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 164 39 «Миэль» 14 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 269 40 33 Van Cliff 14 Число расторжений договоров в 2017 году.... 1 Общее число контрактов.... 75 41 28 4hands 14 Число расторжений договоров в 2017 году.... 3 Общее число контрактов.... 25 42 «Пальчики» 14 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 25 43 «Таркетт» 14 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 24 44 Travelers Coffee 13 Число расторжений договоров в 2017 году.... 1 Общее число контрактов.... 98 45 «Пицца Шоп» 13 Число расторжений договоров в 2017 году.... 2 Общее число контрактов.... 17 46 «Хлеб наш насущный» 13 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 13 47 Elena Furs 13 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 13 48 Coffeeshop Company 12 Число расторжений договоров в 2017 году.... 1 Общее число контрактов.... 106 49 «Бубль-Гум» 12 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 16 50 «АвтоГЕРМЕС» 12 Число расторжений договоров в 2017 году.... 0 Общее число контрактов.... 12

Как мы считали? Понятие «франчайзинг» в российском законодательстве отсутствует. Для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы: агентские и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое. Единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга в зарубежных странах, — договор коммерческой концессии (ДКК). Он наиболее широко и подробно регулирует отношения франчайзера и франчайзи, защищает интересы обеих сторон, позволяет передать целый комплекс исключительных прав, а также установить возможность определенных ограничений, например цен и конкуренции. В этом году по просьбам владельцев франшиз мы включили в рейтинг также договоры коммерческой субконцессии — обычно их используют «дочки» иностранных компаний для своих франчайзи в России. Все договоры концессии и субконцессии в обязательном порядке регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Процесс регистрации занимает обычно от полугода, так что рейтинг фиксирует изменения с некоторым опозданием, но это единственные официальные данные о рынке франшиз. РБК запросил в Роспатенте информацию о товарных знаках, по которым в течение 2017 года были зарегистрированы ДКК, а также данные о расторгнутых за год договорах по этим товарным знакам и общем количестве зарегистрированных договоров на конец 2017 года (показатель масштаба бизнеса). Эти данные обработал информационный центр РБК. Когда компании регистрируют в одном договоре сразу несколько наименований торговых марок, например Invitro и «Инвитро», в рейтинге отражается самое популярное наименование. Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2017 году договоров; если этот показатель у двух торговых марок совпадает, тогда более высокое место занимает та франшиза, которая лидирует по общему числу контрактов (см. доп. информацию в таблице).

Тренды и бренды

Цель рейтинга РБК — найти самые динамично развивающиеся сети на рынке франчайзинга, а также секторы экономики, где появляются и быстро растут новые франчайзинговые концепции. Именно на эти бренды и рынки имеет смысл ориентироваться как разработчикам франшиз, так и тем, кто собирается приобрести франшизу. «Динамика подключения новых партнеров — это показатель востребованности франшизы и устойчивости ее бизнес-модели, — считает основатель каталога franshiza.ru Нина Семина. — С другой стороны, понятно, что лидеры рейтинга уже работают в условиях сильной конкуренции, но география продаж франшиз огромная, а франчайзеры обычно стараются не допустить конкуренцию между франчайзи».

Рынок франшиз в России развивается стабильно. По данным портала franshiza.ru, в сентябре 2017 года в России действовали 1470 продавцов франшиз, но активно продвигали свои услуги не более 700 компаний. Рост количества франчайзеров на сентябрь 2017-го по отношению к сентябрю 2015 года составил всего 4,8% (за предыдущие два года — 7,14%), по расчетам franshiza.ru.

Тем не менее каждый год на рынке появляются новички, которые опережают старожилов по динамике заключения новых договоров с партнерами. Из 50 компаний, представленных в нашем рейтинге, 32 компании — новички; топ-10 обновился на 50%.

Что есть что? Франчайзинг — вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой (франчайзи) право на использование бренда, бизнес-моделей, технологий и патентов. Франшиза — комплекс прав, которые получает франчайзи. Паушальный взнос — фиксированная сумма, которую франчайзи платит франчайзеру по договору коммерческой концессии на старте бизнеса. Роялти — периодическая компенсация за использование франшизы. Как правило, выплачивается раз в месяц, высчитывается как процент от выручки.

Неизменной остается только верхняя строчка списка — крупнейший поставщик софта для автоматизации бизнеса 1С (№ 1) с большим отрывом лидирует в нашем рейтинге уже третий год подряд. В самой компании объясняют это в первую очередь популярностью своих программ и низким порогом входа в бизнес. «Это франшиза, доступная всем», — написал РБК основатель 1С Борис Нуралиев.

А вот разработчик справочной правовой системы компания «КонсультантПлюс», которая предыдущие два раза попадала на вторую позицию, в этом году не вошла даже в топ-50. «Мы не развиваем сейчас франчайзинг. Новых договоров заключается мало, работают те же франчайзи, что уже были», — пояснила РБК представитель компании Марианна Скворцова.

Главная «звезда» 2017 года — это компания «Додо Пицца» (№ 2). Она взлетела на второе место с 15-го и, судя по динамике открытия новых точек, имеет все шансы сохранить позиции в рейтинге 2018 года. «Год был сложный, но интересный, мы открыли 113 новых пиццерий в России и 14 за рубежом. «Продали» уже все крупные города в России, кроме Грозного, — говорит основатель сети Федор Овчинников. — Из-за двукратного роста выручки и открытия новых пиццерий серьезно выросли нагрузки на информационную систему. Мы инвестировали в команду и развивали нашу ИТ-инфраструктуру».

Этой весной «Додо Пицца» запускает первую рекламную кампанию на федеральном телевидении. Развитие сети теперь будет связано в первую очередь с населенными пунктами, в которых меньше 50 тыс. жителей. Там невелик платежеспособный спрос, но и конкуренции практически нет. Например, бизнес уже запущен в Вельске (Архангельская область, 23 тыс. жителей) и Абинске (38 тыс. жителей, Краснодарский край) — и продажи этих пиццерий превышают показатели аналогичных заведений во многих крупных городах России.

Серьезная конкурентная борьба идет на рынке лабораторных анализов. Компания «Инвитро» (№ 14), которая первой начала строить масштабную франчайзинговую сеть в этом сегменте, вылетела из топ-10. Ее обогнал не только извечный конкурент «Гемотест» (№ 3), но и компания «Хеликс» (№ 9). «В сфере медицины и лабораторной диагностики многие бренды сейчас имеют высокую плотность франчайзинговых точек, поэтому развивать сети теми же самыми темпами им становится все сложнее», — объясняет основатель каталога франшиз franshiza.ru Нина Семина.

Новая ниша, где активно сейчас развивается франчайзинг, — это автосервисы. Компания «Вилгуд» (№ 8) впервые попала в топ-50. Все началось с того, что владельцы «Вилгуда» Барно и Шерзод Турсуновы разработали ИТ-систему Wilgood IS для управления своим автосервисом; спустя какое-то время знакомый основателей компании попросил поделиться с ним этой системой. Предприниматели тогда обнаружили, что на рынке нет аналогов их разработки, но (как и Федор Овчинников из «Додо Пиццы»), решили продавать не софт, а франшизу автосервиса «в сборе». Сейчас в сети уже 103 станции. Судя по рейтингу РБК, рынок автосервисов меняется на глазах — в этом году уже четыре франчайзи СТО попали в топ-50, в прошлом году была одна. «Гаражные мастера» понимают, что в одиночку не выжить, и объединяются в сети, чтобы автоматизировать свой бизнес и вместе привлекать клиентов.

Впервые в рейтинг РБК попала компания из финансовой индустрии — это автоломбард «Национальный кредит» (№ 10). Компания начала продавать франшизу только в 2016 году, а уже в 2017-м Росстат зарегистрировал 41 договор. По словам Алексея Лазутина, председателя совета Национального объединения ломбардов, в России работает около 20 тыс. ломбардов, рынок очень конкурентный. Но при этом 90% ломбардов специализируется на ювелирных украшениях, а автоломбардов лишь около 7% — в этой нише еще есть место, чем Лазутин и объясняет быстрый рост «Национального кредита».

Некоторые компании, попавшие в топ-10 рейтинга РБК, даже не пытаются строить федеральные сети — из-за сложностей с логистикой они сосредоточились на своих регионах и построили там масштабный бизнес. Это, например, сеть магазинов «у дома» «Чебаркульская птица» (№ 5), которая всего за два года заключила 141 договор в Челябинской и соседних областях. И сеть пивных магазинов «Сибирская заправка» (№ 7), открывшая 214 «Заправок» в Алтайском крае и соседних регионах. Таким образом, производители мяса птицы и пива, соответственно, расширяют каналы сбыта.

Судя по рейтингу РБК, в России динамично развиваются две концепции франчайзинга. Первая — товарный франчайзинг, когда владелец бренда (это может быть как производитель, так и крупный ретейлер) обеспечивает своих партнеров всеми необходимыми товарами. Производители таким образом строят торговые сети и обеспечивают сбыт, а ретейлеры развивают новые форматы и выходят в новые регионы.

Второй тип быстро развивающихся франчайзинговых сетей построен на автоматизации бизнес-процессов. Качественный специализированный софт — это дорого и для малого бизнеса практически недоступно. Опыт «Додо Пиццы», «Вилгуд» и др. показывает, что в сфере услуг именно ИТ-разработки способны привлечь и удержать франчайзи.