Пицца, пиво, автоломбард: сколько стоят самые популярные франшизы

РБК в третий раз выпускает рейтинг популярных франшиз, который составляется на основе данных Роспатента. Как компании стали лидерами рейтинга, сколько стоят их франшизы и как быстро можно отбить инвестиции?
Возглавляет рейтинг франшиз один из старейших игроков на рынке — компания 1С. Франчайзингом ее основатель Борис Нуралиев занялся еще в 1994 году. Компания лидирует с большим отрывом: за 2017 год Роспатент зарегистрировал 698 договоров с франчайзи, а общее число партнеров превысило 8 тыс. Благодаря этому 1С стала крупнейшим поставщиком софта для автоматизации бизнеса в России. Услугами компании пользуется более 1,5 млн российских предприятий. Клиенты 1С есть в каждом городе России. Во франчайзинговую сеть входят как корпорации вроде «1С-Рарус», так и совсем небольшие компании; чтобы пополнить ряды франчайзи, потенциальному партнеру понадобятся 25 тыс. руб. на первоначальный взнос и минимум один сотрудник. Ежеквартальный взнос составляет 3 тыс. руб. Правда, 1С никак не ограничивает экспансию своих франчайзи, действуя по принципу «выживет сильнейший». По данным Роспатента, 91 договор с франчайзи в прошлом году был расторгнут.
«Додо Пицца» — крупнейшая сеть пиццерий в России. Всего у компании сейчас 319 франчайзи в десяти странах: России, США, Китае, Румынии, Великобритании и др. Первая пиццерия открылась в 2011 году в Сыктывкаре, франчайзи появились у компании через два года.
Причина популярности франшизы — в ИТ-системе «Додо ИС», которая позволяет контролировать все процессы в торговом зале и на кухне пиццерии. Франчайзи могут отслеживать скорость приготовления пиццы, качество работы курьерской службы, сравнивать выручку своей пиццерии с показателями других партнеров.
Основатель компании Федор Овчинников превратил жизнь компании в реалити-шоу: рассказывает о новостях и финансовых показателях в блоге и на официальном сайте, регулярно проводит проверки франчайзи — в 2017 году прошло почти 25 тыс. проверок. Такой подход позволил привлечь более 180 частных инвесторов и выйти на миллиардные обороты: выручка российской сети «Додо Пицца» за 2017 год составила 5,7 млрд руб.
Для запуска пиццерии франчайзи потребуется от 4,5 млн до 16 млн руб. Вступительный взнос — 350 тыс. руб., роялти — 3,5% от выручки в первый год и 5%, начиная с 13-го месяца. Вложения окупаются за полтора-два года, уверяют в компании. Но все крупные города уже «забронированы» действующими партнерами сети, новичкам предлагают открывать пиццерии в небольших населенных пунктах.
Лаборатория «Гемотест» второй год подряд опережает ближайшего конкурента — «Инвитро». По словам менеджера по франшизе «Гемотеста» Татьяны Деордице, для компании это прорыв. Первые франчайзи появились в 2010 году, на пять лет позже, чем у «Инвитро». Теперь у «Гемотеста» 500 отделений в 200 городах России. Создать сеть помогла ставка на новичков, которым отказал в партнерстве «Инвитро», и выход в новые регионы: в 2017 году компания двинулась из Центрального региона на Юг и в Сибирь. Минимальные инвестиции, которые понадобятся франчайзи на старте, колеблются от 1,25 млн до 1,8 млн руб. — в зависимости от численности населения города. При этом паушальный взнос составляет от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Новичкам «Гемотест» дает скидку на роялти: первые два года франчайзи платит 1,18% от оборота, с третьего — 2,36%. По данным «Гемотеста», ежемесячный оборот франчайзи составляет от 700 тыс. до 3 млн руб., чистая прибыль — от 50 тыс. до 250 тыс. руб.
Основа бизнеса созданной в 1998 году тольяттинцем Сергеем Киселевым компании «Гранд Тойз» — 75 собственных гипермаркетов детских товаров «Бегемот». А формат небольших магазинов «Бегемотик» компания развивает по франшизе — сейчас их 769 по всей России.
До 2008 года сеть открывала магазины на свои деньги, но из-за кризиса упали продажи, выросла долговая нагрузка. Тогда Киселев придумал «антикризисную франшизу» магазинов детских товаров и игрушек с вложениями до 1 млн руб. Первый «Бегемотик» открылся в 2008 году в Борисоглебске. За девять лет условия изменились. Теперь на старт нужно от 2 млн руб., паушальный взнос — 117 тыс. руб. Но при этом франчайзи не платит роялти, рекламных сборов, а доставка первой партии товаров на открытие магазина предоставляется бесплатно. Покупатель франшизы получает возможность продавать детские товары с наценкой до 97%. Франчайзер прогнозирует окупаемость через год.
«За свою жизнь человек съедает 5 тыс. яиц и 2 т продуктов из мяса», — напоминает компания потенциальным партнерам в своей презентации. Франчайзинговая сеть у агрохолдинга с 40-летней историей появилась в 2015 году. Один из руководителей компании подсмотрел на курсах MBA этот формат развития бизнеса и решил испытать на практике. За два года компания заключила, по данным Роспатента, 141 концессионное соглашение. Работает программа франчайзинга только в Челябинской и соседних областях — в 65 населенных пунктах, причем ставку делает на небольшие города и поселки. Основные продукты — яйцо, мясо птицы, копчености и полуфабрикаты, которые производит агрохолдинг. Чтобы поддерживать спрос, технологи компании регулярно опрашивают покупателей и на основе их предпочтений вводят в линейку новые продукты. Франчайзинговые точки работают в трех форматах: павильон, открытая витрина и магазин у дома. На открытие магазина нужно от 400 тыс. руб., вступительный взнос — 150 тыс. руб., роялти — 10 тыс. руб. в месяц. Выход на окупаемость продавцы франшизы оценивают до трех месяцев.
«220 вольт» — крупнейшая сеть магазинов электроинструментов в России. Она насчитывает 220 точек в 111 городах России от Мурманска до Магадана. Продажа франшизы стартовала в 2005 году. Основатель компании Алексей Федоров подсмотрел идею в США: российская «220 вольт» — калька с американской Harbor Freight Tools.
Партнеры «220 вольт» работают в нескольких форматах — от небольшого «островка» на территории строительного магазина до собственного гипермаркета инструментов. Партнеры в южных регионах страны могут купить «франшизу на колесах» — предлагать местным жителям садовую технику и электроинструменты, переезжая из города в город на собственном автомобиле. По словам представителей компании, региональные магазины «220 вольт» приносят выручку до 1,2 млн руб. в месяц, стартовые вложения в стандартную точку — 2,5 млн руб. — окупаются в среднем за полтора-два года.
Барнаульский пивоваренный завод, построенный 42 года назад, запустил франшизу своих фирменных магазинов «Заправка» в 2015 году, чтобы «привить культуру питья», как утверждают в компании. Начались продажи франшизы с объявления на Avito, где право пользоваться брендом продавалось за 10 тыс. руб., вступительных взносов и роялти не было.
«Мы зарабатываем деньги на том, что предприниматели, работая под нашим брендом, продают продукцию завода. Роялти нам не нужно», — объясняет Евгений Пологно, начальник отдела франчайзинга Барнаульского пивоваренного завода. За два года условия сотрудничества немного изменились. Теперь паушальный взнос составляет 500 тыс. руб. За эти деньги компания предлагает открыть магазин с нуля или переоборудовать уже действующие точки под бренд сети. Продавцы франшизы прогнозируют выход на окупаемость за четыре месяца и среднюю ежемесячную прибыль 80 тыс. руб. По данным компании, сейчас у завода всего 214 «Заправок», из них только 18 — свои.
Семейная пара Барно и Шерзод Турсуновы называют себя «тихими гениями» автоматизации бизнеса. В 2012 году предприниматели оставили бизнес по оптовым продажам стройматериалов и купили автосервис на юге Москвы. На старте новое дело приносило лишь убытки. Спасением стала автоматизация бизнес-процессов и контроль качества на каждом этапе. Супруги разработали ИТ-систему Wilgood IS. Она ведет полный учет автосервиса, управляет загрузкой мастеров и следит за качеством выполнения разных работ. На разработку софта ушло три года и около 15 млн руб. инвестиций.
Чтобы переоборудовать свой автосервис под требования «Вилгуда» потребуется 1,5–2 млн руб., чтобы открыть станцию с нуля, понадобится 6–8 млн руб. По статистике компании, 80% франчайзи уже имеют опыт в автобизнесе, примерно треть владеет тремя-четырьмя сервисами сети. Паушальный взнос зависит от региона: предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга платят 1 млн руб., из городов-миллионников — 750 тыс. руб., остальные — 500 тыс. руб. Роялти составляет 3,5% от оборота. Через три месяца партнеры выходят на точку безубыточности, срок окупаемости вложений — до двух лет, уверяют в компании. Средний оборот франчайзи — 3,5 млн руб. в месяц, прибыль — 561 тыс. руб.
В 1998 году выпускник биофака СПбГУ Юрий Андрейчук открыл лабораторную службу для разработки новых вакцин. Франшизу компания «Хеликс» запустила в 2007 году и за десять лет построила сеть из 280 диагностических центров и лабораторных пунктов в 127 городах России. «Хеликс» выполняет анализы для 1,5 тыс. частных и государственных медицинских учреждений, работает и с физлицами.
Ставку продавцы франшизы делают на обучение партнеров. У «Хеликса» есть учебный центр, в котором франчайзи изучают основы бизнеса, финансы, маркетинг и управление персоналом. Там же повышает квалификацию линейный персонал — администраторы, медицинские сестры. «От профессионализма сотрудников зависит качество наших услуг и успех всей компании», — уверен Юрий Андрейчук.
Стартовые вложения зависят от формата центра и объема работ, который планирует взять франчайзи: он может заниматься только сбором биоматериала для анализов либо открыть полноценный медицинский центр. Минимальные инвестиции — 700 тыс. руб., срок выхода на окупаемость — от трех месяцев. По словам Татьяны Некрасовой, официального представителя «Хеликс», партнеры получают до 600 тыс. руб. прибыли в месяц.
Компания «Национальный кредит» специализируется на залоговом кредитовании, лизинговых услугах и привлечении средств физических лиц. Основной продукт — займы под залог автомобиля. Компания заключает с клиентом договор купли-продажи его автомобиля, юридически транспортное средство становится собственностью «Национального кредита», а клиент получает необходимые деньги. Затем оформляется договор лизинга, на основании которого клиент продолжает пользоваться автомобилем за определенную плату. По условию договора после исполнения обязательств клиент снова получает автомобиль в собственность.
«Национальный кредит» появился на рынке в 2009 году. Компания представлена в 20 городах России, ее услугами пользуются 30 тыс. человек, четверть из которых обращаются повторно. Компания запустила франшизу в 2016 году. Будущим партнерам предлагается два пакета — «Мини» и «Макси». Оба варианта включают право пользоваться брендом и ремонтировать машины в автосервисах, с которыми сотрудничает «Национальный кредит». Разница в стоимости и привилегиях: владельцы «макси»-франшиз управляют сетью «мини»-партнеров в своем регионе и получают часть их маржи. В первом случае паушальный взнос составляет 2 млн руб., роялти — 3,5% от оборота, во втором — 300 тыс. руб. и 4%. Общие инвестиции в пакет «Макси» продавцы франшизы оценивают в 40–45 млн руб., они должны окупиться за год–полтора.