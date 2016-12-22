Пицца, пиво, автоломбард: сколько стоят самые популярные франшизы

«Додо Пицца» — крупнейшая сеть пиццерий в России. Всего у компании сейчас 319 франчайзи в десяти странах: России, США, Китае, Румынии, Великобритании и др. Первая пиццерия открылась в 2011 году в Сыктывкаре, франчайзи появились у компании через два года.

Причина популярности франшизы — в ИТ-системе «Додо ИС», которая позволяет контролировать все процессы в торговом зале и на кухне пиццерии. Франчайзи могут отслеживать скорость приготовления пиццы, качество работы курьерской службы, сравнивать выручку своей пиццерии с показателями других партнеров.

Основатель компании Федор Овчинников превратил жизнь компании в реалити-шоу: рассказывает о новостях и финансовых показателях в блоге и на официальном сайте, регулярно проводит проверки франчайзи — в 2017 году прошло почти 25 тыс. проверок. Такой подход позволил привлечь более 180 частных инвесторов и выйти на миллиардные обороты: выручка российской сети «Додо Пицца» за 2017 год составила 5,7 млрд руб.

Для запуска пиццерии франчайзи потребуется от 4,5 млн до 16 млн руб. Вступительный взнос — 350 тыс. руб., роялти — 3,5% от выручки в первый год и 5%, начиная с 13-го месяца. Вложения окупаются за полтора-два года, уверяют в компании. Но все крупные города уже «забронированы» действующими партнерами сети, новичкам предлагают открывать пиццерии в небольших населенных пунктах.