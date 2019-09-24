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Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»
Назначенный президентом Хасан Татриев ранее возглавлял «Юганскнефтегаз», на который приходится треть добычи «Роснефти». Он уже вступил в должность, срок его полномочий — пять лет

Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».

В сообщении указано, что Андрей Шишкин, который занимал пост президента последние три года, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Татриев вступит в должность со вторника, 24 сентября, срок его полномочий — пять лет.

«Юганскнефтегаз» — крупнейшая «дочка» «Роснефти», на которую приходится около трети добычи компании, в прошлом — главный актив ЮКОСа Михаила Ходорковского. Татриев возглавил «Юганскнефтегаз» в 2015 году, «Ведомости» писали, что ежегодное вознаграждение топ-менеджера на такой должности составляет около 100 млн руб. в год. В пресс-службе «Роснефти» ТАСС сообщили, что под руководством Татриева на «Юганскнефтегазе» в том числе «был установлен ряд отраслевых исторических рекордов по добыче нефти».

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

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Источник РБК в «Роснефти» уточнил, что Шишкин сохранит свою должность в совете директоров «Башнефти», а также продолжит работать вице-президентом «Роснефти» и курировать строительство судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке. «Новый президент «Башнефти» будет сидеть в Уфе. А часто летать туда-сюда с Дальнего Востока тяжело», — сказал собеседник РБК.

«Башнефть» — структура «Роснефти», ранее принадлежавшая холдингу «Система» Владимира Евтушенкова. По данным диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, которые приводит «Интерфакс», в прошлом году добыча компании (18,95 млн т) составила около 10% суммарной добычи «Роснефти» (194,2 млн т).

Авторы: Артём Губенко, Людмила Подобедова
Теги: Башнефть, Роснефть, президент
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