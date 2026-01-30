 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Что посмотреть в мороз: 6 уютных фильмов от «Рататуя» до «Крупной рыбы»

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Кино с Еленой Фоминой
Подборка уютных фильмов на Радио РБК: от Уэса Андерсона до Сергея Соловьева, Мартина Скорсезе и Тима Бертона — что посмотреть зимним вечером, чтобы согреться без клише праздничных комедий, — в программе «Кино с Еленой Фоминой»

В список уютных фильмов на выходные от Радио РБК вошли кукольный мультфильм Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс», классика взросления «Сто дней после детства» Сергея Соловьева, а также «Рататуй» — история о таланте и большой мечте.

Отдельный блок подборки заняли фильмы, построенные на силе воображения и примирении с прошлым: «Хранитель времени» Мартина Скорсезе — о магии раннего кино и встрече с Жоржем Мельесом, «Крупная рыба» Тима Бертона — о семейной памяти и легендах и «Звездная пыль» по роману Нила Геймана — сказка о судьбе и приключениях.

Эмигранты и иммигранты в Голливуде: Джеймс Кэмерон и комедия «Идиотка»

Не тот «Левша»: как блокбастер исказил сказ Лескова

Тарантино и вампиры: чему «Грешники» научились у «От заката до рассвета»

Кино после праздников: «Чебурашка 2», пинг-понг с Шаламе и итоги глобуса

От Тима Бертона до Уэса Андерсона: что смотреть в праздники

Три отличных премьеры в кино как альтернатива сказкам

Неочевидное новогоднее кино: «Реальная любовь», «Залечь на дно в Брюгге»

Новогоднее кино — не классика, а возможность посмотреть то, что пропустил

Какое кино смотрит сооснователь «Много лосося» в Новый год

Новогодний бизнес-ритуал: почему важны первые минуты «Иронии судьбы»

Какое кино создает новогоднее настроение у топ-менеджера «Магнита»

Почему «Республика ШКИД» остается вечным новогодним фильмом

Новогоднее кино экономиста: не советская классика, а российские сериалы

Как «Ирония судьбы» и «Гарри Поттер» формируют новогоднее настроение

Почему «Чародеи» остаются новогодней классикой кино

Новогоднее кино по-семейному: сказки и обязательная «Ирония судьбы»

Что техноблогер Wylsacom смотрит перед Новым годом

Новогоднее кино по-японски: мультфильмы Миядзаки — вместо «Иронии судьбы»

От «Клауса» до боевиков: что на Новый год смотрит кинокритик Москвитин

Нестандартные фильмы для новогодних каникул: советы кинокритиков

Киносказки для каникул: «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2»

Киноитоги 2025: хиты, провалы и пятерка лучших фильмов от РБК Life

Золотой глобус-2025: главные номинанты и неожиданные лидеры

«Звук падения»: новая классика женского кино из Германии

«Очень странные дела» принесли Netflix миллиард. Удержит ли финал фанатов

Послеродовая депрессия, быт и феминизм: о чем фильм «Умри, моя любовь»

Семейное счастье: зачем смотреть «Сентиментальную ценность»

Фильмы «Авиатор» и «Франкенштейн»: трагедия вечной жизни

Правосудие ловкостью рук: в кино показывают «Иллюзию обмана 3»

Все о Годаре: «Новая волна» Ричарда Линклейтера выходит в прокат

«Брат» и «Сират»: такие разные и все-таки выходят в один день

Сказочные выходные: «Алиса в Стране чудес», «Горыныч», «Финник 2»

Паранойя по-американски: в прокате — «Эддингтон» Ари Астера

«Глазами пса»: в кино показывают хоррор с очаровательной собакой

Неделя в кино: фестиваль «Каро/Арт» и премьера «Лермонтова»

Дневник кинофестиваля «Маяк». Фильмы «Здесь был Юра» и «Новая волна»

Дневник кинофестиваля «Маяк»: фильмы «Лермонтов» и «Фейерверки днем»

Бессон переосмыслил Дракулу: мелодрама о любви вместо ужаса

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Елена Фомина Елена Фомина
Кино
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Александр Адабашьян получил спецприз на премии «Золотой Орел» Общество, 22:51
Фильм «Август» получил гран-при премии «Золотой орел» Общество, 22:47
Путин заявил о планах существенно увеличить военный экспорт в 2026 году Экономика, 22:36
Приз за лучшую мужскую роль на «Золотом орле» получили сразу три актера Общество, 22:33
Путин заявил о расширении военно-технического сотрудничества с Африкой Политика, 22:17
Маск ответил «всегда рад» на просьбу по Starlink министра обороны Украины Технологии и медиа, 22:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:07
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трусова заявила, что ее «штырит» от четверных прыжков Спорт, 22:05
Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после матча «Сибири» Спорт, 21:57
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
«Спартак» нанес СКА шестое подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:50
Telegraph узнал об упоминании интереса Маска в файлах Эпштейна Политика, 21:48
Путин раскрыл выручку России за экспорт военной техники в 2025 году Политика, 21:46
Дом защитника «Манчестер Сити» ограбили во время матча Лиги чемпионов Спорт, 21:39