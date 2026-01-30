Что посмотреть в мороз: 6 уютных фильмов от «Рататуя» до «Крупной рыбы»

Подборка уютных фильмов на Радио РБК: от Уэса Андерсона до Сергея Соловьева, Мартина Скорсезе и Тима Бертона — что посмотреть зимним вечером, чтобы согреться без клише праздничных комедий, — в программе «Кино с Еленой Фоминой»

В список уютных фильмов на выходные от Радио РБК вошли кукольный мультфильм Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс», классика взросления «Сто дней после детства» Сергея Соловьева, а также «Рататуй» — история о таланте и большой мечте.

Отдельный блок подборки заняли фильмы, построенные на силе воображения и примирении с прошлым: «Хранитель времени» Мартина Скорсезе — о магии раннего кино и встрече с Жоржем Мельесом, «Крупная рыба» Тима Бертона — о семейной памяти и легендах и «Звездная пыль» по роману Нила Геймана — сказка о судьбе и приключениях.