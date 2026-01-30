 Перейти к основному контенту
0

Медь обновляет рекорды: чем вызван скачок цен и как инвестировать

Сюжет
Радио РБК
Цены на медь взлетели вслед за золотом и серебром. С чем связан рост стоимости металла и как можно инвестировать в него? Об этом в эфире Радио РБК рассказал Максим Перлин из «ВТБ Мои инвестиции»
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

За два месяца цены на медь выросли примерно на 25% и обновили исторические максимумы — выше $14 тыс. за тонну.

Спрос на медь растет непомерными темпами, в том числе благодаря дата-центрам, требующим большого количества металлов. Однако к началу 2030-х годов начнет формироваться дефицит меди, рассказал Максим Перлин, управляющий директор управления инвестиционного консультирования «ВТБ Мои инвестиции».

Обвал золота и серебра: причины падения, прогнозы и перспективы
Радио
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости
Движение цен на металл можно отыграть через фьючерс, но это чрезвычайно волатильный актив, поэтому на отечественном рынке лучше остановиться на покупке акций «Норникеля». Компания может сократить производство меди в следующем году, но рост цен и геополитический позитив могут поддержать котировки бумаг.

Элина Тихонова
медь цены на медь ВТБ
