Медь обновляет рекорды: чем вызван скачок цен и как инвестировать
За два месяца цены на медь выросли примерно на 25% и обновили исторические максимумы — выше $14 тыс. за тонну.
Спрос на медь растет непомерными темпами, в том числе благодаря дата-центрам, требующим большого количества металлов. Однако к началу 2030-х годов начнет формироваться дефицит меди, рассказал Максим Перлин, управляющий директор управления инвестиционного консультирования «ВТБ Мои инвестиции».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции