Медь обновляет рекорды: чем вызван скачок цен и как инвестировать

Цены на медь взлетели вслед за золотом и серебром. С чем связан рост стоимости металла и как можно инвестировать в него? Об этом в эфире Радио РБК рассказал Максим Перлин из «ВТБ Мои инвестиции»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

За два месяца цены на медь выросли примерно на 25% и обновили исторические максимумы — выше $14 тыс. за тонну.

Спрос на медь растет непомерными темпами, в том числе благодаря дата-центрам, требующим большого количества металлов. Однако к началу 2030-х годов начнет формироваться дефицит меди, рассказал Максим Перлин, управляющий директор управления инвестиционного консультирования «ВТБ Мои инвестиции».

Движение цен на металл можно отыграть через фьючерс, но это чрезвычайно волатильный актив, поэтому на отечественном рынке лучше остановиться на покупке акций «Норникеля». Компания может сократить производство меди в следующем году, но рост цен и геополитический позитив могут поддержать котировки бумаг.