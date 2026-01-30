 Перейти к основному контенту
Обвал золота и серебра: причины падения, прогнозы и перспективы

Сюжет
Радио РБК
Стоит ли продавать золото после обвала котировок, или это только пауза перед новым рывком? В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Элина Тихонова и Максим Перлин из «ВТБ Мои Инвестиции» обсудили будущее драгметаллов
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

• 00:01 Обвал золота и серебра
• 02:49 Фундаментальный тренд в драгметаллах
• 06:02 Tether как новый «центробанк»
• 11:24 Взлет и коррекция акций золотодобытчиков
• 16:29 Серебро: спрос, дефицит и монетарная функция
• 25:01 Медь как отстающий металл
• 29:06 Причины крепкого рубля
• 36:02 Топ-идеи Максима Перлина

Резкое падение цен на драгоценные металлы в четверг, 29 января, не отменяет глобального тренда на замещение ими доллара в качестве безопасного актива, считает Максим Перлин, управляющий директор управления инвестиционного консультирования «ВТБ Мои Инвестиции». Коррекция была ожидаемой после ажиотажного роста, подогретого розничными инвесторами.

Среди драйверов роста котировок не только центробанки, но и частные компании. Например, криптогигант Tether, стоящий за стейблкоином USDT, активно наращивает золотой запас. Фактором поддержки также может стать ожидаемое снижение ставки ФРС США.

На фоне ралли в драгметаллах бумаги золотодобытчиков также столкнулись с высокой волатильностью. По мнению Максима Перлина, инвестору стоит отдать предпочтение акциям «Полюса».

Промышленный спрос на серебро остается сильным, металл востребован в производстве солнечных батарей и электроники. Помимо этого, исходя из действий мировых ЦБ, серебро может вернуть себе функцию денег, отметил Дмитрий Орехов, управляющий директор рейтингового агентства НКР.

Курс рубля, как считает Максим Перлин, может остаться крепким на более долгий срок, чем прогнозируют многие аналитики. Фундаментальных причин для ослабления сейчас нет, а возможное укрепление рубля в случае геополитического прогресса может смениться его ослаблением лишь после восстановления импорта.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Элина Тихонова
ВТБ Инвестиции
