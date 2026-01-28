 Перейти к основному контенту
Эмигранты и иммигранты в Голливуде: Джеймс Кэмерон и комедия «Идиотка»

Сюжет
Радио РБК
Джеймс Кэмерон уехал из США в Новую Зеландию, а комедию «Идиотка» готовят к показу в Нью-Йорке — тема иммиграции снова в центре внимания киноиндустрии. Подробнее — в программе «Кино с Еленой Фоминой» на Радио РБК
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон заявил, что уехал из США в Новую Зеландию. Он объяснил свое решение разочарованием в политическом и общественном климате и призвал чаще пользоваться «суперсилой» человечества — эмпатией и состраданием. На этом фоне в индустрии усиливается дискуссия о миграции: все больше публичных фигур из кино говорят о переезде или рассматривают его.

Тема иммиграции звучит и в премьерах: в медиа вновь обсуждают комедию «Идиотка» режиссера Настасьи Поповой, которая после фестивального показа в Техасе готовится к показу в Нью-Йорке. Параллельно кинофестивали становятся площадкой для общественных заявлений и протестных акций, а киноиндустрия — одним из каналов разговора о миграционной политике и правах иммигрантов.

