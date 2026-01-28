 Перейти к основному контенту
0

Как архитектура, свет и шум программируют самочувствие и уровень стресса

Сюжет
Радио РБК
Городская среда напрямую влияет на стресс и продуктивность. Архитектор Гульнара Сафарова в программе «Качество жизни» на Радио РБК объясняет, как застройка, зелень и свет формируют наше состояние и что делает район «живым»

• [00:01] Город как нейростимулятор: влияние на психику
• [03:06] Что наука знает о городском стрессе
• [06:27] Зачем в городе нужна настоящая природа
• [12:03] Эволюция дворов: от детских зон — к зелени и запросам взрослых
• [18:33] Два ключевых тренда: природа и социальные связи
• [20:00] Как аналитика и дизайн управляют поведением горожан
• [34:48] Признаки счастливого города и перспективы российских городов

Архитектура, свет и шум не просто фон, а факторы, которые напрямую влияют на самочувствие и уровень стресса, отмечают нейробиологи и урбанисты. В программе «Качество жизни» на Радио РБК архитектор общественных пространств Гульнара Сафарова рассказала, почему комфортную городскую среду мы обычно не замечаем, а дискомфорт быстро выдают перегруженность людьми и транспортом, визуальный шум, высокая шумовая нагрузка и дефицит зелени.

По словам Сафаровой, универсальной методики измерения «городского стресса» пока нет: психика индивидуальна, а исследования часто опираются на субъективные оценки. Тем не менее в фокусе городских проектов все чаще оказываются проверяемые параметры — пешеходные потоки, точки притяжения и сценарии поведения. В транзитных зонах это отражается в решениях, которые ускоряют движение, а в рекреационных — в создании мест для замедления и отдыха.

