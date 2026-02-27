От мягкой силы до турпотока: кто зарабатывает на китайском Новом годе
• [01:15] Туристический бум и траты внутри Китая
• [02:40] Кино, гала-концерт и всплеск интереса к роботам
• [04:56] Как и зачем Москва празднует китайский Новый год
• [07:54] Бренды, билеты и рост коммерциализации праздника
• [08:36] Поисковая статистика и соцсети: интерес россиян
• [13:21] Мягкая сила Китая и конкуренция с Сагаалганом
Китайский Новый год становится крупнейшим сезонным потребительским импульсом в мире: за девять дней каникул в Китае было совершено 596 млн внутренних поездок с расходами свыше 800 млрд юаней. Местные власти фиксируют рост выручки ретейла и общепита, рекордные сборы кинотеатров и миллиардные просмотры новогоднего гала-концерта, который напрямую стимулирует спрос на высокотехнологичные товары. На этом фоне Китай обгоняет Северную Америку по кинопрокату, а власти усиливают экономический эффект праздника ваучерами и масштабными медийными кампаниями.
Подобные инициативы активно поддерживаются и субсидируются на государственном уровне и в России, рассказал директор по маркетингу Kassir.ru Александр Барсуков. «Прямая монетизация таких мероприятий не является основной целью — их задача прежде всего культурная и имиджевая. Однако растущая популярность праздника напрямую влияет на экономическое развитие. Во-первых, увеличивается туристический поток — как внутренний, так и внешний. События привлекают гостей из Китая, стран СНГ и других регионов России. По данным Мостуризма, в прошлом году фестиваль «Китайский Новый год» в Москве посетили более полутора миллионов жителей и туристов. Во-вторых, организаторы получают возможность расширить ассортимент и привлечь новую аудиторию. По данным Kassir.ru, спрос на тематические мероприятия активно растет: если сравнивать китайский Новый год 2025 и 2026 годов, количество предложений на платформе увеличилось в полтора раза, а число проданных билетов — на 37% в денежном выражении и на 15% в количественном», — рассуждает Барсуков.
