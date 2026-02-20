 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Олимпиада и деньги: как фигурное катание стало бизнесом на миллионы

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Экономика впечатлений
Как фигурное катание на Олимпиаде превратилось из спорта в шоу-бизнес, кто и сколько зарабатывает на ледовых шоу и каковы расходы на подготовку атлетов — в программе «Экономика впечатлений» на Радио РБК
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Фигурное катание в России на протяжении последних 20 лет — не просто спорт, а полноценный элемент шоу-бизнеса. На фоне успехов атлетов на чемпионатах и Олимпиадах этот вид спорта стал частью индустрии развлечений: ледовые шоу собирают десятки тысяч зрителей, а гонорары выступающих спортсменов исчисляются тысячами долларов.

Фигурное катание как медиапродукт — это готовое шоу «со своими героями, конфликтами, падениями и яркими победами», рассказала Радио РБК директор по спецпроектам и стратегическому баингу NMi Group Светлана Коваль. «Биатлон, например, нужно объяснять, в хоккее — понимать правила, а фигурное катание смотрится на уровне ощущений, — отмечает Коваль. — Это единственный зимний спорт, где кадры выглядят очень «рекламно»: свет, музыка, костюмы, крупные планы артистов. Реклама становится частью самого контента. И, конечно, персонализация и культурный код: российские фигуристы уже не просто спортсмены, они персонажи со своими фан-базами».

Бенефициарами индустрии фигурного катания выступают главным образом Международный союз конькобежцев и, в случае с Олимпиадой, Международный олимпийский комитет. В 2023 году Международный союз конькобежцев получил операционный доход почти $40 млн, из которых около $22 млн пришлось на доходы от трансляций, включая турниры по фигурному катанию. При этом велики и расходы на спортсменов: затраты на подготовку одного элитного фигуриста могут превышать $50 тыс. в год — сюда входят работа тренеров, лед, костюмы, спортивная медицина и другие статьи. Прибыль атлеты обычно получают опосредованно — через государственные премии и спонсорские контракты.

Как один матч приносит миллиарды долларов: экономика Супербоула

От Долиной до Ивлеевой: экономика культуры отмены и цена скандалов

МОК, спонсоры и туризм: реальная экономика Олимпийских игр

От Долиной до Ивлеевой: экономика культуры отмены и цена скандалов

LEGO прибыльнее золота: когда игрушки становятся активом

«Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино»: итоги новогодней битвы кино

Гороскоп как бизнес: как астрология превратилась в индустрию миллиардов

Фанаты как новый цех контента для Disney+ и Sora

Netflix покупает Warner: 100 лет Голливуда за $82,7 млрд

Экономика фанфиков: как любительские тексты становятся бизнесом

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Александр Ляпин
фигурное катание Олимпиада
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
В Москве решили не проводить салют 23 февраля Политика, 19:55
Какие штрафы грозят за снег на даче и кто должен чистить дороги в СНТ Недвижимость, 19:44
Защитник «Авангарда» вторым в истории КХЛ набрал 60 очков за регулярку Спорт, 19:43
Мерц призвал отказаться от «наивного пацифизма» Политика, 19:42
Трампа «лишили рычага влияния». Хестанов — о решении суда США по пошлинам Экономика, 19:36
Маск посчитал, сколько налогов заплатит за всю жизнь Общество, 19:32
«Яндекс Go» предупредил о росте цен на такси в выходные из-за снега Общество, 19:31
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В Европе одобрили покупку Германией немецких активов «Роснефти» Политика, 19:30
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
МОК изучит вопрос с появлением Инфантино на «Совете мира» Спорт, 19:28
Женские сборные Швейцарии и Швеции по керлингу встретятся в финале Игр Спорт, 19:23
CNN узнал реакцию Трампа на отмену его тарифов Верховным судом США Политика, 19:12
Адвоката Полозова заочно приговорили к заключению по делу о фейках Политика, 19:09
S&P 500 нервно отреагировал на решение Верховного суда по тарифам Трампа Инвестиции, 19:07