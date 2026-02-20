Олимпиада и деньги: как фигурное катание стало бизнесом на миллионы
Фигурное катание в России на протяжении последних 20 лет — не просто спорт, а полноценный элемент шоу-бизнеса. На фоне успехов атлетов на чемпионатах и Олимпиадах этот вид спорта стал частью индустрии развлечений: ледовые шоу собирают десятки тысяч зрителей, а гонорары выступающих спортсменов исчисляются тысячами долларов.
Фигурное катание как медиапродукт — это готовое шоу «со своими героями, конфликтами, падениями и яркими победами», рассказала Радио РБК директор по спецпроектам и стратегическому баингу NMi Group Светлана Коваль. «Биатлон, например, нужно объяснять, в хоккее — понимать правила, а фигурное катание смотрится на уровне ощущений, — отмечает Коваль. — Это единственный зимний спорт, где кадры выглядят очень «рекламно»: свет, музыка, костюмы, крупные планы артистов. Реклама становится частью самого контента. И, конечно, персонализация и культурный код: российские фигуристы уже не просто спортсмены, они персонажи со своими фан-базами».
Бенефициарами индустрии фигурного катания выступают главным образом Международный союз конькобежцев и, в случае с Олимпиадой, Международный олимпийский комитет. В 2023 году Международный союз конькобежцев получил операционный доход почти $40 млн, из которых около $22 млн пришлось на доходы от трансляций, включая турниры по фигурному катанию. При этом велики и расходы на спортсменов: затраты на подготовку одного элитного фигуриста могут превышать $50 тыс. в год — сюда входят работа тренеров, лед, костюмы, спортивная медицина и другие статьи. Прибыль атлеты обычно получают опосредованно — через государственные премии и спонсорские контракты.
