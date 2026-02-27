Завышенные оценки и «шаверма трейд»: что не так с рынком IPO

Российский бум IPO: анализ и перспективы компаний, выходящих на биржу

Банк России заявил о «глубокой убыточности» IPO. В эфире Радио РБК Александр Сидоров из ИК «Айгенис» объяснил проблему непривлекательности первичного рынка для инвесторов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ Сергей Моисеев заявил, что российские IPO инвестиционно непривлекательны: средняя доходность первого дня отрицательная (-5–6%), а на горизонте трех лет достигает -30%. Он также раскритиковал организаторов, которые продают размещения как способ быстрого привлечения средств.

В эфире Радио РБК старший аналитик ИК «Айгенис» Александр Сидоров согласился с оценками регулятора. Он объяснил убыточность первичных размещений завышенными оценками компаний в ходе подготовки к IPO и отсутствием дисконта для инвесторов. Решить проблему можно законодательными мерами, которые приведут к балансу между интересами инвесторов и намерениями компаний.

В соцсетях появился термин «шаверма-трейд» — стратегия быстрой продажи акций в первый день торгов ради небольшой прибыли. По словам Александра Сидорова, для инвестиционных компаний такой подход неприемлем: они ориентируются на долгосрочные вложения в бизнес, в который верят.