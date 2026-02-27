 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Завышенные оценки и «шаверма трейд»: что не так с рынком IPO

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Российский бум IPO: анализ и перспективы компаний, выходящих на биржу
Банк России заявил о «глубокой убыточности» IPO. В эфире Радио РБК Александр Сидоров из ИК «Айгенис» объяснил проблему непривлекательности первичного рынка для инвесторов
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ Сергей Моисеев заявил, что российские IPO инвестиционно непривлекательны: средняя доходность первого дня отрицательная (-5–6%), а на горизонте трех лет достигает -30%. Он также раскритиковал организаторов, которые продают размещения как способ быстрого привлечения средств.

В эфире Радио РБК старший аналитик ИК «Айгенис» Александр Сидоров согласился с оценками регулятора. Он объяснил убыточность первичных размещений завышенными оценками компаний в ходе подготовки к IPO и отсутствием дисконта для инвесторов. Решить проблему можно законодательными мерами, которые приведут к балансу между интересами инвесторов и намерениями компаний.

В соцсетях появился термин «шаверма-трейд» — стратегия быстрой продажи акций в первый день торгов ради небольшой прибыли. По словам Александра Сидорова, для инвестиционных компаний такой подход неприемлем: они ориентируются на долгосрочные вложения в бизнес, в который верят.

Завышенные оценки и «шаверма трейд»: что не так с рынком IPO

Крупные держатели биткоина: шанс для инвесторов или новый риск

Как инвестировать в недвижимость: акции, ЗПИФы или квадратные метры

Что будет с акциями ПИК и «Самолета»

Смелые идеи: что покупать под замедление инфляции

Рубль дрогнет, но не сразу: прогноз по курсу от Инго Банка

«Оледеневшие портфели»: отчеты банков, нефть и облигации «Евротранса»

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Максим Шубин
IPO Инвестиции Банк России
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком» Политика, 11:44
В Москве стройки рядом с жилыми кварталами оснастили датчиками пыли Недвижимость, 11:36
Bloomberg назвал две причины подорожания фрахта нефтетанкеров на 600% Политика, 11:35
Глава делового центра в Афганистане рассказал об обстановке в Кабуле
РАДИО
 Политика, 11:29
Болельщики повалили Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико Спорт, 11:26
Подозреваемого в подрыве автомобиля с бизнесменом во Фрязино задержали Общество, 11:23
Bloomberg раскрыл, как Финляндия проверяет сделки с недвижимостью россиян Политика, 11:22
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Похитивший девочку в Смоленске оказал сопротивление при задержании Общество, 11:22
Сборная России по футболу впервые сыграет с Никарагуа Спорт, 11:08
Демин обновил личный рекорд по передачам в НБА Спорт, 11:07
Разведка посчитала преувеличенными опасения Трампа о создании в Иране МБР Политика, 11:05
Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников в 2025 году Крипто, 11:04
Агрессия на работе: как выражать эмоции так, чтобы не навредить бизнесу Образование, 11:01
Активные и консервативные: актуальные инвестиции в фонды денежного рынка #всенабиржу!, 11:00