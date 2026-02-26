«Много копий было сломано»: сезон отчетов и новое бюджетное правило
• 03:17 Рекордная прибыль «Сбера»
• 05:21 Диапазон дивидендов ВТБ
• 13:04 Отчет Ozon и ключевые риски
• 20:55 Как бюджетное правило скажется на рубле
• 32:31 Инвестиционная непривлекательность IPO
• 38:30 Во что вложить 1 млн руб.
Драйвером роста рынка акций станет снижение ключевой ставки до 11%, это может произойти уже в конце года, отметил старший аналитик по акциям ИК «Айгенис» Александр Сидоров в эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК.
Целевая цена эксперта по акциям «Сбера» — 400 руб., дивиденды — около 37,7 руб. на акцию с дивдоходностью 12%. ВТБ может выплатить дивиденды в диапазоне 25–35% от чистой прибыли — примерно 10 руб. на акцию, дивдоходность — 11%. Выплатить 50% от прибыли за 2025 год банк не может из-за достаточности капитала, соглашается аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, лучше придерживаться консервативной позиции и рассчитывать на дивиденды в 25% прибыли.
Вместе с тем Александр Сидоров называет «Т-Технологии» более безопасным выбором для инвестора с низкой терпимостью к рынку. Совкомбанк — более агрессивная ставка на восстановительный рост.
В технологическом секторе аналитик выделил акции Ozon, которые могут вырасти на 35% к концу года.Среди телекомов эксперт советует выбирать между МТС, который ежегодно выплачивает по 35 руб. на акцию, и «Ростелекомом», чьи котировки могут восстановиться на снижении ставки.
Заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ Сергей Моисеев раскритиковал организаторов первичных размещений (IPO) и назвал этот рынок инвестиционно непривлекательным. Александр Сидоров объясняет падение котировок после выхода на биржу завышенными оценками и отсутствием дисконтов для инвесторов. Сделать IPO полноценным финансовым инструментом могут законодательные меры, которые позволят соблюдать баланс между интересами инвесторов и намерениями компаний.
На вопрос, во что вложить 1 млн руб., эксперт предложил комбинировать длинные ОФЗ и просевшие акции компаний, бизнес которых выиграет от снижения ставки.
