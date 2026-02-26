 Перейти к основному контенту
0

«Много копий было сломано»: сезон отчетов и новое бюджетное правило

Сюжет
Радио РБК
Кто из российских эмитентов выиграет от снижения ставки и как ужесточение бюджетного правила повлияет на рубль? На Радио РБК Дмитрий Полянский и Александр Сидоров из ИК «Айгенис» обсудили главные события для инвесторов
Фото: Drazen Zigic / Shutterstock

• 00:06 Боковик российского рынка

• 03:17 Рекордная прибыль «Сбера»

• 05:21 Диапазон дивидендов ВТБ

• 13:04 Отчет Ozon и ключевые риски

• 20:55 Как бюджетное правило скажется на рубле

• 32:31 Инвестиционная непривлекательность IPO

• 38:30 Во что вложить 1 млн руб.

Драйвером роста рынка акций станет снижение ключевой ставки до 11%, это может произойти уже в конце года, отметил старший аналитик по акциям ИК «Айгенис» Александр Сидоров в эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК.

Целевая цена эксперта по акциям «Сбера» — 400 руб., дивиденды — около 37,7 руб. на акцию с дивдоходностью 12%. ВТБ может выплатить дивиденды в диапазоне 25–35% от чистой прибыли — примерно 10 руб. на акцию, дивдоходность — 11%. Выплатить 50% от прибыли за 2025 год банк не может из-за достаточности капитала, соглашается аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, лучше придерживаться консервативной позиции и рассчитывать на дивиденды в 25% прибыли.

Вместе с тем Александр Сидоров называет «Т-Технологии» более безопасным выбором для инвестора с низкой терпимостью к рынку. Совкомбанк — более агрессивная ставка на восстановительный рост.

В технологическом секторе аналитик выделил акции Ozon, которые могут вырасти на 35% к концу года.Среди телекомов эксперт советует выбирать между МТС, который ежегодно выплачивает по 35 руб. на акцию, и «Ростелекомом», чьи котировки могут восстановиться на снижении ставки.

Заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ Сергей Моисеев раскритиковал организаторов первичных размещений (IPO) и назвал этот рынок инвестиционно непривлекательным. Александр Сидоров объясняет падение котировок после выхода на биржу завышенными оценками и отсутствием дисконтов для инвесторов. Сделать IPO полноценным финансовым инструментом могут законодательные меры, которые позволят соблюдать баланс между интересами инвесторов и намерениями компаний.

На вопрос, во что вложить 1 млн руб., эксперт предложил комбинировать длинные ОФЗ и просевшие акции компаний, бизнес которых выиграет от снижения ставки.

Крупные держатели биткоина: шанс для инвесторов или новый риск

Как инвестировать в недвижимость: акции, ЗПИФы или квадратные метры

Что будет с акциями ПИК и «Самолета»

Смелые идеи: что покупать под замедление инфляции

Рубль дрогнет, но не сразу: прогноз по курсу от Инго Банка

«Оледеневшие портфели»: отчеты банков, нефть и облигации «Евротранса»

Зачем, почему и как инвестируют мужчины

