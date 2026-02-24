Одна медаль и нейтральный статус: итоги Олимпиады для российского спорта
• [02:22] Молодежный состав и отстранение лидеров
• [09:50] Отсутствие высокогорных баз и зарубежных сборов
• [12:19] Инфраструктурные провалы в медалеемких видах
• [18:15] Диалог с МОК, юниоры и политический контекст
• [29:11] Прокат Гуменника и специфика судейства
• [36:29] Кризис методик в женском одиночном катании
Россия завершила зимнюю Олимпиаду-2026 с одной серебряной медалью: Никита Филиппов занял второе место в соревнованиях по ски-альпинизму, которые проходили впервые в истории Игр. Без наград остались наши лыжники и фигуристы. Никогда ранее на Играх не выступало так мало атлетов из России — всего 13 человек.
Еще около 40 участников Олимпиады — спортсмены, сменившие российское спортивное гражданство. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «позором» грузинскую сборную по фигурному катанию, которая полностью состояла из бывших россиян, включая дочь тренера российской сборной Этери Тутберидзе.
Как оценивать результаты наших спортсменов после длительного отсутствия на международных стартах? Почему российские атлеты остались без подарочных телефонов? О чем умолчал казахстанский фигурист, принесший стране первое в ее истории олимпийское золото под руководством российского чемпиона? Почему МОК оказался в сложной правовой ситуации? Как оценивать шестое место наших фигуристов и вопросы к судейству? И возможно ли полноценное возвращение россиян на следующих Играх?
Об этом и многом другом — в программе «Таманцев. Итоги» на Радио РБК. В студии: депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова и фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт.
