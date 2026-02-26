Крупные держатели биткоина: шанс для инвесторов или новый риск

Выпуск о том, как публичные компании накапливают биткоин и эфир вместо долларов, почему их акции после падения рынка торгуются с дисконтом к крипто-резервам и станет ли это возможностью для частных инвесторов

Ведущие разбирают причины нового роста биткоина, связывая его с прекращением продаж маркет-мейкера после начала расследования в США, и обсуждают, как публичные компании используют биткоин и эфир в трежери. На примерах MicroStrategy, Bitmine и держателя Solana показывается переход от премии к активам к существенному дисконту и регуляторные ограничения институционалов.

Крупные игроки продолжают накапливать крипту, рассчитывая на инфляционные риски и статус биткоина как нового защитного актива, тогда как слабые участники фиксируют убытки под давлением инвесторов; прогноз на 2026 год — рост корпоративных покупок. В рубрике «Виртуальный портфель» обсуждаются результаты ставок на токенизированное золото и TAO, а также новые решения: ставка на рост Uniswap как ключевого DeFi-актива и шорт биткоина.