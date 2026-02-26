 Перейти к основному контенту
Крупные держатели биткоина: шанс для инвесторов или новый риск

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Хэш и кэш
Выпуск о том, как публичные компании накапливают биткоин и эфир вместо долларов, почему их акции после падения рынка торгуются с дисконтом к крипто-резервам и станет ли это возможностью для частных инвесторов

Ведущие разбирают причины нового роста биткоина, связывая его с прекращением продаж маркет-мейкера после начала расследования в США, и обсуждают, как публичные компании используют биткоин и эфир в трежери. На примерах MicroStrategy, Bitmine и держателя Solana показывается переход от премии к активам к существенному дисконту и регуляторные ограничения институционалов.

DEX вместо биржи и банка: как меняется рынок криптофинансов
Радио
Фото:Владислав Шатило / РБК

Крупные игроки продолжают накапливать крипту, рассчитывая на инфляционные риски и статус биткоина как нового защитного актива, тогда как слабые участники фиксируют убытки под давлением инвесторов; прогноз на 2026 год — рост корпоративных покупок. В рубрике «Виртуальный портфель» обсуждаются результаты ставок на токенизированное золото и TAO, а также новые решения: ставка на рост Uniswap как ключевого DeFi-актива и шорт биткоина.

Крупные держатели биткоина: шанс для инвесторов или новый риск

DEX вместо биржи и банка: как меняется рынок криптофинансов

Хешрейт биткоина рухнул: майнеры уходят в ИИ и продают электроэнергию

Риск-офф на рынках и ликвидации трейдеров: почему падают криптовалюты

Polymarket: как предикшен-маркеты меняют крипторынок

Проснувшиеся биткоин-кошельки: кто и зачем перевел $85 млн спустя 15 лет

«Эфириум» растет, но анонимные криптовалюты в топе. Будет ли альтсезон?

Авторы
Теги
Николай Загвозкин
криптовалюта Биржа биткоин
