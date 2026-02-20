DEX вместо биржи и банка: как меняется рынок криптофинансов

Может ли DeFi с доходностью 10–20% годовых заменить банки, чем DEX принципиально отличается от централизованных бирж и как токенизация реальных активов и AI-агенты разгоняют сектор — в программе «Хэш и кэш» на Радио РБК

• 00:33 DeFi и DEX: доходность и базовые риски

• 02:22 Централизованные биржи против DEX: ключевые отличия

• 04:36 Плюсы и минусы DEX: анонимность, комиссии, взломы

• 06:46 RWA: токенизация трежерис и золота как драйвер DeFi

• 08:19 Экономика AI-агентов и протокол 402x в DeFi

• 11:51 Доходные стратегии в DeFi: стейкинг и волты

• 14:34 «Виртуальный портфель»: итоги недели и новые ставки

DeFi и DEX постепенно отбирают объемы у бирж и банков: пользователи могут получать двузначную доходность, сохраняя контроль над активами и работая без посредников и KYC — через смарт-контракты, где code is law.

При этом ведущие программы «Хэш и кэш» на Радио РБК подчеркнули: «безрисковых 20%» не бывает. Среди главных угроз — уязвимости смарт-контрактов, отсутствие компенсаций при взломах, сложность интерфейсов для новичков и плавающая доходность, которая может снижаться.

Отдельно обсудили RWA (токенизированные трежерис и золото) как аналог «децентрализованного ломбарда» под залог, а также тренд на AI-агентов: протоколы взаиморасчетов могут привести к формату «банков без людей», где агенты смогут платить, брать кредиты и управлять портфелями.