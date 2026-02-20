DEX вместо биржи и банка: как меняется рынок криптофинансов
• 02:22 Централизованные биржи против DEX: ключевые отличия
• 04:36 Плюсы и минусы DEX: анонимность, комиссии, взломы
• 06:46 RWA: токенизация трежерис и золота как драйвер DeFi
• 08:19 Экономика AI-агентов и протокол 402x в DeFi
• 11:51 Доходные стратегии в DeFi: стейкинг и волты
• 14:34 «Виртуальный портфель»: итоги недели и новые ставки
DeFi и DEX постепенно отбирают объемы у бирж и банков: пользователи могут получать двузначную доходность, сохраняя контроль над активами и работая без посредников и KYC — через смарт-контракты, где code is law.
При этом ведущие программы «Хэш и кэш» на Радио РБК подчеркнули: «безрисковых 20%» не бывает. Среди главных угроз — уязвимости смарт-контрактов, отсутствие компенсаций при взломах, сложность интерфейсов для новичков и плавающая доходность, которая может снижаться.
Отдельно обсудили RWA (токенизированные трежерис и золото) как аналог «децентрализованного ломбарда» под залог, а также тренд на AI-агентов: протоколы взаиморасчетов могут привести к формату «банков без людей», где агенты смогут платить, брать кредиты и управлять портфелями.
