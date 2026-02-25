Как инвестировать в недвижимость: акции, ЗПИФы или квадратные метры
• 08:00 Отчет ВТБ и реакция рынка
• 09:45 Ситуация с «ЕвроТрансом» и Globaltruck
• 13:30 Миф о будущих банкротствах
• 20:30 Сложности оценки застройщиков
• 23:20 Покупка жилой недвижимости для жизни и инвестиций
• 28:10 ЗПИФы на недвижимость
• 32:00 Перспективы акций «Самолета» и ПИК
Зачастую рынок излишне драматизирует ситуацию с застройщиками, словно забывая о рекордных продажах 2024–2025 годов, подчеркнул автор проекта Unexpected Value Сергей Скатов на Радио РБК. Для комфортной работы сектору достаточно 600–650 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) по жилым помещениям в год, и за последние два года количество ДДУ находилось именно в этом диапазоне, а в 2023 году оно преодолело отметку в 800 тыс. Поэтому массового банкротства застройщиков ждать не стоит, у крупнейших компаний достаточно средств для закрытия ближайших долгов.
Одна из проблем при оценке застройщиков — непрозрачность денежных потоков. Без раскрытия графиков погашения счетов эскроу стандартная отчетность может быть бесполезна для инвесторов, ситуация усугубляется массовыми задержками ввода жилья.
В бумагах «Самолета» Сергей Скатов потенциала не видит: у компании хорошие продажи, но денежные потоки достаются не акционерам, а банкам и держателям облигаций. Бизнес ПИК — самый устойчивый и стабильный относительно конкурентов, но компания практически не общается с инвесторами.
В облигациях застройщиков лучше выбирать короткую дюрацию. Покупка жилья для сдачи в аренду и получения пассивного дохода — не лучшая идея, поскольку спрос на аренду сильно ниже, чем спрос на покупку.
Альтернативой могут стать ЗПИФы на коммерческую недвижимость. В некоторые фонды можно войти от 5 руб., а рентная доходность достигает 13–15% годовых. Лучшую динамику показывают складские и офисные помещения, рассказала Екатерина Васильченко, начальник отдела андеррайтинга УК «Современные фонды недвижимости».
