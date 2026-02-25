Записи «Январских экспертных диалогов» вышли в формате подкастов
На сайте Национального центра «Россия» появились подкасты с беседами замруководителя администрации президента Максима Орешкина и зарубежных экспертов. Спикеры обсуждают самые актуальные темы будущего — от трансформации мировой экономики до новых технологических укладов.
Напомним, в конце января на площадке центра впервые прошли «Январские экспертные диалоги». Ключевым событием стал доклад Максима Орешкина о смене модели глобализации. В частности, спикер отметил, что прежняя модель завершилась, а мир переходит к многополярной системе.
Беседы зарубежных экспертов с Максимом Орешкиным на самые актуальные темы будущего доступны в серии подкастов на официальном сайте Национального центра «Россия».
