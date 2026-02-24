Смелые идеи: что покупать под замедление инфляции

На Радио РБК главный аналитик Инго Банка Петр Арронет выделил несколько смелых идей на фондовом рынке, которые позволяют отыграть замедление инфляции

Замедление темпов инфляции и всплески индекса Мосбиржи можно краткосрочно отыграть через высоковолатильные акции российского рынка, рассказал главный аналитик Инго Банка Петр Арронет в эфире Радио РБК.

Снижение темпов роста недельной инфляции создает позитивный психологический эффект, который вызывает краткосрочный рост котировок перепроданных бумаг со слабыми фундаментальными показателями. Среди таких идей эксперт выделил «Магнит», «Астру», «Группу Позитив», АФК «Система», «Самолет» и «Сегежу».