Инвестиции в недвижимость Крыма: цены, доходность и перспективы рынка
• 00:51 Главные локации: Евпатория, Алушта, Ялта
• 02:29 Почему вторичка проигрывает новостройкам
• 05:38 Апарт-отели как основной формат курорта
• 08:19 Цены апартов и завышенные обещания доходности
• 10:45 Динамика цен в Крыму против Краснодарского края
• 16:08 Прогноз спроса, цен и влияние ипотеки
Рынок курортной недвижимости Крыма формируется вокруг новостроек: апарт-отелей и апартаментных комплексов, поддерживаемых ставкой государства на круглогодичный туризм. Ключевые инвестиционные локации — Евпатория, Алушта, Ялта и частично Симферополь как логистический хаб; вторичный фонд в большинстве городов старый и неконкурентоспособен, говорит эксперт по курортной недвижимости и инвестициям Евгений Ткачев.
Как уточняет главные редактор портала «Мир квартир» Ирина Богатыерва в эфире Радио РБК, цены на апартаменты варьируются в среднем от 300 до 550 тыс. руб. за 1 кв. м, на южном берегу Крыма доходя до 800 тыс., жилье — порядка 200 тыс. руб. Для ориентира: «хрущевская» однушка на полуострове стоит около 5 млн руб. Спрос и цены продолжают расти, но темпы роста замедляются; при этом заявляемая застройщиками доходность аренды часто недостижима. Ожидается волнообразная динамика: рост на фоне снижения ставок по ипотеке, переход к плато и новый виток удорожания при сохранении относительно высокой инвестиционной привлекательности региона.
