Не тот «Левша»: как блокбастер исказил сказ Лескова
В программе «Кино с Еленой Фоминой» обозреватель радио РБК Елена Фомина разбирает главную премьеру недели — фильм «Левша», вышедший в прокат как «оригинальный блокбастер» по мотивам сказа Лескова. Однако экранизация, по ее мнению, далека от литературного первоисточника: вместо горькой сатиры авторы предлагают политизированную интерпретацию с шпионскими заговорами, угрозой войны и попыткой переосмыслить классический текст в духе современного патриотического кино.
Режиссер Владимир Беседин, ранее работавший над короткометражным «Майором Громом», демонстрирует визуальное воображение, но сценарные решения перегружают фильм лобовыми метафорами и ослабляют актерские работы. В итоге «Левша» скорее провоцирует вернуться к оригинальному тексту, чем переосмыслить его средствами кино.
