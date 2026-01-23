 Перейти к основному контенту
0

Не тот «Левша»: как блокбастер исказил сказ Лескова

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Кино с Еленой Фоминой
Как попытка ответить на голливудские комиксы превратила сатиру Лескова в политизированный фильм с лозунгами о «русской исключительности» — разбор нового блокбастера «Левша» в программе «Кино с Еленой Фоминой» на радио РБК

В программе «Кино с Еленой Фоминой» обозреватель радио РБК Елена Фомина разбирает главную премьеру недели — фильм «Левша», вышедший в прокат как «оригинальный блокбастер» по мотивам сказа Лескова. Однако экранизация, по ее мнению, далека от литературного первоисточника: вместо горькой сатиры авторы предлагают политизированную интерпретацию с шпионскими заговорами, угрозой войны и попыткой переосмыслить классический текст в духе современного патриотического кино.

Режиссер Владимир Беседин, ранее работавший над короткометражным «Майором Громом», демонстрирует визуальное воображение, но сценарные решения перегружают фильм лобовыми метафорами и ослабляют актерские работы. В итоге «Левша» скорее провоцирует вернуться к оригинальному тексту, чем переосмыслить его средствами кино.

Елена Фомина
Кино блокбастер экранизация
