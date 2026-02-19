Почему классический портфель «60/40» больше не работает
Для формирования портфеля классическая формула «60% акций и 40% облигаций» больше не актуальна, полагает CEO и основатель Skyfort Capital Илья Опренко.
Американский финансист Дэвид Свенсен предложил добавлять в портфели до 40% альтернативных активов, что позволило сильно обгонять бенчмарки на протяжении нескольких лет. Сегодня, согласно отчетам глобальных банков по типу UBS, в портфелях сверхсостоятельных людей альтернативные активы занимают до 40% — это недвижимость, инвестиции в капитал непубличных компаний (private equity), частные займы, криптовалюты, искусство и предметы роскоши.
В России частные займы пока уступают классическим облигациям и ОФЗ из-за рекордных доходностей последних, но по мере снижения ключевой ставки интерес к этому сегменту будет расти.
На глобальных рынках премия альтернативных инвестиций к фондовым рынкам составляет 6–8% в долларах. С учетом российского дифференциала процентных ставок можно говорить о премии к фондовому рынку 15–20%, в общей сложности это 25–30% доходности, сообщил Илья Опренко на Радио РБК.
