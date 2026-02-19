 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Почему классический портфель «60/40» больше не работает

Сюжет
Радио РБК
Почему формула «60/40» больше не работает и какую доходность могут принести альтернативные инвестиции? Об этом в эфире Радио РБК рассказал CEO Skyfort Capital Илья Опренко

Для формирования портфеля классическая формула «60% акций и 40% облигаций» больше не актуальна, полагает CEO и основатель Skyfort Capital Илья Опренко.

Американский финансист Дэвид Свенсен предложил добавлять в портфели до 40% альтернативных активов, что позволило сильно обгонять бенчмарки на протяжении нескольких лет. Сегодня, согласно отчетам глобальных банков по типу UBS, в портфелях сверхсостоятельных людей альтернативные активы занимают до 40% — это недвижимость, инвестиции в капитал непубличных компаний (private equity), частные займы, криптовалюты, искусство и предметы роскоши.

Сколько IPO состоится в 2026 году и кто готов выйти на биржу
Радио
Фото:Андрей Любимов / РБК

В России частные займы пока уступают классическим облигациям и ОФЗ из-за рекордных доходностей последних, но по мере снижения ключевой ставки интерес к этому сегменту будет расти.

На глобальных рынках премия альтернативных инвестиций к фондовым рынкам составляет 6–8% в долларах. С учетом российского дифференциала процентных ставок можно говорить о премии к фондовому рынку 15–20%, в общей сложности это 25–30% доходности, сообщил Илья Опренко на Радио РБК.

Судьбы рынка: отчетности, дивиденды и первичные размещения

Электроэнергетика: тарифы, капзатраты, дивидендные идеи

Аналитики назвали фаворитов в энергетическом секторе

«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций

Бюджетное правило и равновесный курс: что ждет рубль до конца года

Ян Арт — про IPO, звездные рейтинги и торги аналогом доллара

Новая ставка, новые прогнозы: причины решения Банка России

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
В Петербурге выплата контрактникам выросла на ₽2 млн с начала года Политика, 20:51
Глава Федерации альпинизма рассказал о неверии в успех Филиппова на Играх Спорт, 20:45
Познер сравнил напряженность в мире сейчас и во время холодной войны
РАДИО
 Общество, 20:43
Петросян единственной из сильнейших заявила четверной прыжок на Играх Спорт, 20:43
Минобороны сообщило об уничтожении 34 дронов за четыре часа Политика, 20:42
Трамп на год продлил санкции против России Политика, 20:42
Обыгравшая Андрееву теннисистка заявила, что в матче выиграли обе Спорт, 20:41
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Times узнала, что Британия не дала США свои базы для удара по Ирану Политика, 20:35
Медведев назвал преувеличенными сообщения о «кадровом коллапсе» в России Общество, 20:31
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:30
Мэр Курска после критики Хинштейна вышел на улицу убирать снег Общество, 20:27
«Крылья Советов» арендовали аргентинского защитника Рекену Спорт, 20:25
В Белоруссии отпустили экс-соперника Лукашенко и осужденную за экстремизм Политика, 20:22
Осужденный за листовки ювелир Доценко умер после инфаркта Политика, 20:14