Альтернативные инвестиции: разновидности и доходности
• 03:34 Портрет новых российских миллионеров
• 07:06 Конец классической модели 60/40
• 12:58 Прогноз по индексу Мосбиржи и ставке ЦБ
• 18:34 Рубль и ставка на облигации
• 25:44 Отчетность «Софтлайн»
• 35:49 Next big thing на ближайшие десятилетия
Формула 60% акций и 40% облигаций больше не работает. Исходя из отчетов глобальных банков, сегодня в портфелях сверхбогатых людей альтернативные инвестиции занимают до 40%. Это такие активы, как недвижимость, private equity, частные займы и даже криптовалюты, рассказал CEO и основатель Skyfort Capital Илья Опренко на Радио РБК. Инвестиции в вино, часы и ретро-автомобили не так популярны у россиян, но благодаря токенизации у этого рынка появляются перспективы.
Базовый сценарий эксперта по курсу российской валюты предполагает диапазон 75–82 руб. за доллар с возможным ослаблением к концу года. В стратегии Skyfort Capital доминируют корпоративные облигации, как с фиксированным, так и с плавающим купоном. Также представлены ОФЗ и некоторая доля акций. Среди альтернативных инвестиций наибольший интерес представляет слияние классическое недвижимости и биржевой инфраструктуры, которые могут показать наибольший апсайд. При этом переток денег в биржевые фонды недвижимости — один из сильнейших макротрендов на данный момент, убежден Илья Опренко.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидает роста индекса Мосбиржи до 3000 пунктов в этом году на фоне смягчения денежно-кредитной политики и возможной геополитической разрядки. По его мнению, Банк России может рассмотреть снижение ключевой ставки сразу на 100 б. п. уже на ближайшем заседании.
