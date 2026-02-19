Альтернативные инвестиции: разновидности и доходности

Какую доходность дают альтернативные активы и какова их оптимальная доля? В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК CEO Skyfort Capital Илья Опренко рассказал о неклассических инвестициях и тонкостях private banking

• 00:00 Сегменты private banking

• 03:34 Портрет новых российских миллионеров

• 07:06 Конец классической модели 60/40

• 12:58 Прогноз по индексу Мосбиржи и ставке ЦБ

• 18:34 Рубль и ставка на облигации

• 25:44 Отчетность «Софтлайн»

• 35:49 Next big thing на ближайшие десятилетия

Формула 60% акций и 40% облигаций больше не работает. Исходя из отчетов глобальных банков, сегодня в портфелях сверхбогатых людей альтернативные инвестиции занимают до 40%. Это такие активы, как недвижимость, private equity, частные займы и даже криптовалюты, рассказал CEO и основатель Skyfort Capital Илья Опренко на Радио РБК. Инвестиции в вино, часы и ретро-автомобили не так популярны у россиян, но благодаря токенизации у этого рынка появляются перспективы.

Базовый сценарий эксперта по курсу российской валюты предполагает диапазон 75–82 руб. за доллар с возможным ослаблением к концу года. В стратегии Skyfort Capital доминируют корпоративные облигации, как с фиксированным, так и с плавающим купоном. Также представлены ОФЗ и некоторая доля акций. Среди альтернативных инвестиций наибольший интерес представляет слияние классическое недвижимости и биржевой инфраструктуры, которые могут показать наибольший апсайд. При этом переток денег в биржевые фонды недвижимости — один из сильнейших макротрендов на данный момент, убежден Илья Опренко.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидает роста индекса Мосбиржи до 3000 пунктов в этом году на фоне смягчения денежно-кредитной политики и возможной геополитической разрядки. По его мнению, Банк России может рассмотреть снижение ключевой ставки сразу на 100 б. п. уже на ближайшем заседании.

Компания «Софтлайн» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Оборот вырос до 132 млрд руб. (+9% год к году), EBITDA — до 8 млрд руб. (+14%), но чистая прибыль сократилась до 14 млн руб. против 2,6 млрд руб. годом ранее. Это связано с эффектом негативного гудвилла после покупки компании VPG Laserone и ростом процентных расходов, объяснил финансовый директор Артем Тараканов. Компания намерена вывести на биржу кластер «Фабрика ПО», но для этого нужны подходящие макроэкономические условия и спрос со стороны инвесторов. Представитель «Софтлайна» не исключил, что IPO состоится до конца 2026 года.