 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Альтернативные инвестиции: разновидности и доходности

Сюжет
Радио РБК
Какую доходность дают альтернативные активы и какова их оптимальная доля? В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК CEO Skyfort Capital Илья Опренко рассказал о неклассических инвестициях и тонкостях private banking

• 00:00 Сегменты private banking
• 03:34 Портрет новых российских миллионеров
• 07:06 Конец классической модели 60/40
• 12:58 Прогноз по индексу Мосбиржи и ставке ЦБ
• 18:34 Рубль и ставка на облигации
• 25:44 Отчетность «Софтлайн»
• 35:49 Next big thing на ближайшие десятилетия

Формула 60% акций и 40% облигаций больше не работает. Исходя из отчетов глобальных банков, сегодня в портфелях сверхбогатых людей альтернативные инвестиции занимают до 40%. Это такие активы, как недвижимость, private equity, частные займы и даже криптовалюты, рассказал CEO и основатель Skyfort Capital Илья Опренко на Радио РБК. Инвестиции в вино, часы и ретро-автомобили не так популярны у россиян, но благодаря токенизации у этого рынка появляются перспективы.

Базовый сценарий эксперта по курсу российской валюты предполагает диапазон 75–82 руб. за доллар с возможным ослаблением к концу года. В стратегии Skyfort Capital доминируют корпоративные облигации, как с фиксированным, так и с плавающим купоном. Также представлены ОФЗ и некоторая доля акций. Среди альтернативных инвестиций наибольший интерес представляет слияние классическое недвижимости и биржевой инфраструктуры, которые могут показать наибольший апсайд. При этом переток денег в биржевые фонды недвижимости — один из сильнейших макротрендов на данный момент, убежден Илья Опренко.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидает роста индекса Мосбиржи до 3000 пунктов в этом году на фоне смягчения денежно-кредитной политики и возможной геополитической разрядки. По его мнению, Банк России может рассмотреть снижение ключевой ставки сразу на 100 б. п. уже на ближайшем заседании.

Судьбы рынка: отчетности, дивиденды и первичные размещения
Радио
Фото:Андрей Любимов / РБК
Компания «Софтлайн» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Оборот вырос до 132 млрд руб. (+9% год к году), EBITDA — до 8 млрд руб. (+14%), но чистая прибыль сократилась до 14 млн руб. против 2,6 млрд руб. годом ранее. Это связано с эффектом негативного гудвилла после покупки компании VPG Laserone и ростом процентных расходов, объяснил финансовый директор Артем Тараканов. Компания намерена вывести на биржу кластер «Фабрика ПО», но для этого нужны подходящие макроэкономические условия и спрос со стороны инвесторов. Представитель «Софтлайна» не исключил, что IPO состоится до конца 2026 года.

Судьбы рынка: отчетности, дивиденды и первичные размещения

Электроэнергетика: тарифы, капзатраты, дивидендные идеи

Аналитики назвали фаворитов в энергетическом секторе

«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций

Бюджетное правило и равновесный курс: что ждет рубль до конца года

Ян Арт — про IPO, звездные рейтинги и торги аналогом доллара

Новая ставка, новые прогнозы: причины решения Банка России

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
В Петербурге выплата контрактникам выросла на ₽2 млн с начала года Политика, 20:51
Глава Федерации альпинизма рассказал о неверии в успех Филиппова на Играх Спорт, 20:45
Познер сравнил напряженность в мире сейчас и во время холодной войны
РАДИО
 Общество, 20:43
Петросян единственной из сильнейших заявила четверной прыжок на Играх Спорт, 20:43
Минобороны сообщило об уничтожении 34 дронов за четыре часа Политика, 20:42
Трамп на год продлил санкции против России Политика, 20:42
Обыгравшая Андрееву теннисистка заявила, что в матче выиграли обе Спорт, 20:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Times узнала, что Британия не дала США свои базы для удара по Ирану Политика, 20:35
Медведев назвал преувеличенными сообщения о «кадровом коллапсе» в России Общество, 20:31
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:30
Мэр Курска после критики Хинштейна вышел на улицу убирать снег Общество, 20:27
«Крылья Советов» арендовали аргентинского защитника Рекену Спорт, 20:25
В Белоруссии отпустили экс-соперника Лукашенко и осужденную за экстремизм Политика, 20:22
Осужденный за листовки ювелир Доценко умер после инфаркта Политика, 20:14