 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Кто заменит Telegram: VK или Max — куда уйдут бизнес и бюджеты

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Таманцев. В итоге
Бизнес и аудитория ищут запасные каналы из-за сбоев и замедлений: кто заберет трафик и рекламные бюджеты у Telegram — VK, Max или маркетплейсы — и во сколько обойдется перестройка коммуникаций. «Таманцев. В итоге»

Роскомнадзор замедляет Telegram. При этом, по данным «Ведомостей», на площадку приходится 40–50% общих расходов брендов на инфлюенс-маркетинг. Кроме того, российский бизнес привык использовать мессенджеры для коммуникации с клиентами: рассылки уведомлений, персональных предложений и сбор обратной связи. Теперь бизнес и рекламодатели думают, что делать дальше: похожая ситуация уже была в 2022 году после ухода и блокировки ряда иностранных интернет-сервисов.

Замедление экономики, рецессия и ставка: что ждет экономику в 2026 году
Радио

Что происходит с интернет-коммуникациями сейчас? Удается ли россиянам быстро адаптироваться к изменениям? Где бизнес будет размещать рекламу и продвигать услуги? Нужны ли сегодня SMM-специалисты и насколько релевантны их инструменты? Какие платформы компании используют для рабочей коммуникации? Что могут предложить отечественные разработчики? Какие игроки поделят рынок и правда ли, что импортозамещение уже состоялось? И почему за коммуникацию в Сети приходится платить все больше, а доступных сервисов становится все меньше?

О том, как меняется цифровой ландшафт, кто от этого выигрывает, а кто теряет, — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК: профессор кафедры рекламы и связей с общественностью РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Шилина и управляющий партнер рекламного агентства полного цикла Re: evolution Иван Сиденко.

Кто заменит Телеграм: VK или MAX — куда уйдут бизнес и бюджеты

Замедление экономики, рецессия и ставка: что ждет экономику в 2026 году

Как «пузырь ожиданий» вокруг ИИ меняет бизнес и рынок труда

Закон о травле, дефицит психологов и кибербуллинг: как защитить детей

Фетисов — о нейтральном статусе, Олимпиаде и «хоккейной дипломатии»

Массовые закрытия и рынок готовой еды: что происходит с общепитом?

Скидки на аренду и пустые площади: почему торговые центры теряют трафик

Стипендии, бюджетные места и работа: что в итоге со студенчеством?

Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка: что в итоге с медициной в России

Министр спорта Дегтярев — об Олимпиаде-2026 без флага и победах в CAS

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Юрий Таманцев
телеграм социальные сети
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Билл Гейтс отказался выступать на саммите по ИИ на фоне дела Эпштейна Политика, 17:49
Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде хочет съесть тирамису Спорт, 17:46
Вы нам не подходите: как бороться с эйджизмом на работе Образование, 17:43
Посольство оценило призыв не выдавать россиянам визы на Паралимпиаду Политика, 17:41
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ЦБ оставил курс доллара на 20 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 17:37
ВС указал на необходимость возмещать убытки за некачественные услуги ЖКХ Недвижимость, 17:34
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Nissan отзовет 643 тыс. автомобилей Авто, 17:33
Дерипаска предупредил об огромных потерях при реструктуризации «Самолета» Бизнес, 17:30
Как Россия завоевала первую медаль Олимпиады-2026. Фоторепортаж Спорт, 17:24
Первая медаль для России. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:15
Филиппов фразой «мужик сказал, мужик сделал» оценил серебро на Олимпиаде Спорт, 17:14
ПСБ и R-Vision объявили о партнерстве в области кибербезопасности Пресс-релиз, 17:12
Кремль оценил роль европейцев в мирных переговорах по Украине Политика, 17:11