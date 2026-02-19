Кто заменит Telegram: VK или Max — куда уйдут бизнес и бюджеты
Роскомнадзор замедляет Telegram. При этом, по данным «Ведомостей», на площадку приходится 40–50% общих расходов брендов на инфлюенс-маркетинг. Кроме того, российский бизнес привык использовать мессенджеры для коммуникации с клиентами: рассылки уведомлений, персональных предложений и сбор обратной связи. Теперь бизнес и рекламодатели думают, что делать дальше: похожая ситуация уже была в 2022 году после ухода и блокировки ряда иностранных интернет-сервисов.
Что происходит с интернет-коммуникациями сейчас? Удается ли россиянам быстро адаптироваться к изменениям? Где бизнес будет размещать рекламу и продвигать услуги? Нужны ли сегодня SMM-специалисты и насколько релевантны их инструменты? Какие платформы компании используют для рабочей коммуникации? Что могут предложить отечественные разработчики? Какие игроки поделят рынок и правда ли, что импортозамещение уже состоялось? И почему за коммуникацию в Сети приходится платить все больше, а доступных сервисов становится все меньше?
О том, как меняется цифровой ландшафт, кто от этого выигрывает, а кто теряет, — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК: профессор кафедры рекламы и связей с общественностью РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Шилина и управляющий партнер рекламного агентства полного цикла Re: evolution Иван Сиденко.
