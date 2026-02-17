 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Замедление экономики, рецессия и ставка: что ждет экономику в 2026 году

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Таманцев. В итоге
Вошла ли экономика России в рецессию, почему бюджету-2026 грозит удвоение дефицита, на чем держатся рубль и банки и при каких условиях возможен разворот к росту в 2027 году — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК

• [00:01] Рецессия или управляемый спуск экономики
• [03:38] Нереалистичный рост и провал нефтегазовых доходов
• [08:42] Домохозяйства: 40% расходов уходит на продукты
• [13:44] Взрыв дефицитов регионов и недофинансирование ЖКХ
• [19:59] Дефицит-2026: риск 8 трлн вместо 3,8 трлн
• [25:53] Что удерживает рубль без девальвации
• [28:42] Банковские риски и сценарий болезненного 2026 года

Российская экономика продолжит замедляться, а восстановление темпов роста начнется не раньше конца года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, происходящее — «естественная плата» за снижение инфляции. После этого Банк России понизил ключевую ставку на полпункта, до 15,5%, объяснив решение возвращением экономики к сбалансированному росту. А Минфин, в свою очередь, опубликовал данные о рекордном дефиците региональных бюджетов: в конце 2025 года он достиг 1,5 трлн руб., что в пять раз выше показателя предыдущего года.

Ждать ли в итоге экономического роста? Придется ли ЦБ выбирать между инфляцией и рецессией? Почему низкая производительность труда и дефицит кадров — главные проблемы 2026 года, по прогнозам специалистов? И получится ли обеспечить экономику 12 млн работников, о потребности в которых заявила вице-премьер Татьяна Голикова?

Об этом и многом другом — в прямом эфире «Таманцев. В итоге» экономист, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин и заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Илья Гуров.

Как «пузырь ожиданий» вокруг ИИ меняет бизнес и рынок труда

Закон о травле, дефицит психологов и кибербуллинг: как защитить детей

Фетисов — о нейтральном статусе, Олимпиаде и «хоккейной дипломатии»

Массовые закрытия и рынок готовой еды: что происходит с общепитом?

Скидки на аренду и пустые площади: почему торговые центры теряют трафик

Стипендии, бюджетные места и работа: что в итоге со студенчеством?

Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка: что в итоге с медициной в России

Министр спорта Дегтярев — об Олимпиаде-2026 без флага и победах в CAS

Вечная мерзлота или глобальное потепление: что в итоге с климатом России

Налоги, риск рецессии и дорогие деньги: экономические итоги 2025 года

Новый мировой порядок и война как состояние: политические итоги года

Черкизон закрыли, гаджеты остались: Wylsacom — про iPhone и скучный рынок

Зубаревич — о дефицитах, ипотеке и госкомпаниях: что в итоге с регионами

Провалы в прокате и «Алиса в Стране чудес»: что в итоге с кинопрокатом

Рупии, фармацевтика и мигранты: что в итоге Россия получит от Индии

Рост въездного туризма, цены и сервис: где в итоге отдохнуть в России?

Хинштейн о дыре в бюджете, «памятнике безалаберности» и чиновниках

Рост НДС и повышение взносов: что в итоге с бизнесом в России?

Гейм-индустрия России между налогами и Китаем: что в итоге ждет рынок

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Юрий Таманцев
рецессия ставка экономика России
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 18:04
Юрген Клопп дал старт последнему кругу мужской биатлонной эстафеты на ОИ Спорт, 19:35
На юго-западе Франции обильные дожди вызвали наводнение Общество, 19:28
Автор «сокрушительных» санкций против России обвинил Трампа в промедлении Политика, 19:21
Цены на нефть Brent упали почти на 3% на фоне переговоров Ирана и США Инвестиции, 19:20
«Зенит» обыграл «Краснодар» на зимних сборах в ОАЭ Спорт, 19:19
Переговоры по Украине в Женеве длятся свыше трех часов Политика, 19:18
Нападающего украинского клуба уволили за избиение сотрудника военкомата Спорт, 19:17
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Канадские конькобежки завоевали золото Олимпиады в гонке преследования Спорт, 19:12
Хегсет уволил одного из самых опытных пиарщиков Пентагона Политика, 19:12
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:09
Бывший зампред ЦБ назвал главную интригу в экономике в первом квартале
РАДИО
 Экономика, 19:03
Член зала славы UFC объявила о «самом масштабном супербое» в женском ММА Спорт, 19:03
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Экс-игрок сборной Новой Зеландии по регби был тяжело ранен при стрельбе Спорт, 18:58