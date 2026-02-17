Замедление экономики, рецессия и ставка: что ждет экономику в 2026 году

Вошла ли экономика России в рецессию, почему бюджету-2026 грозит удвоение дефицита, на чем держатся рубль и банки и при каких условиях возможен разворот к росту в 2027 году — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК

• [00:01] Рецессия или управляемый спуск экономики

• [03:38] Нереалистичный рост и провал нефтегазовых доходов

• [08:42] Домохозяйства: 40% расходов уходит на продукты

• [13:44] Взрыв дефицитов регионов и недофинансирование ЖКХ

• [19:59] Дефицит-2026: риск 8 трлн вместо 3,8 трлн

• [25:53] Что удерживает рубль без девальвации

• [28:42] Банковские риски и сценарий болезненного 2026 года

Российская экономика продолжит замедляться, а восстановление темпов роста начнется не раньше конца года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, происходящее — «естественная плата» за снижение инфляции. После этого Банк России понизил ключевую ставку на полпункта, до 15,5%, объяснив решение возвращением экономики к сбалансированному росту. А Минфин, в свою очередь, опубликовал данные о рекордном дефиците региональных бюджетов: в конце 2025 года он достиг 1,5 трлн руб., что в пять раз выше показателя предыдущего года.

Ждать ли в итоге экономического роста? Придется ли ЦБ выбирать между инфляцией и рецессией? Почему низкая производительность труда и дефицит кадров — главные проблемы 2026 года, по прогнозам специалистов? И получится ли обеспечить экономику 12 млн работников, о потребности в которых заявила вице-премьер Татьяна Голикова?

Об этом и многом другом — в прямом эфире «Таманцев. В итоге» экономист, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин и заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Илья Гуров.