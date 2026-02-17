Замедление экономики, рецессия и ставка: что ждет экономику в 2026 году
• [03:38] Нереалистичный рост и провал нефтегазовых доходов
• [08:42] Домохозяйства: 40% расходов уходит на продукты
• [13:44] Взрыв дефицитов регионов и недофинансирование ЖКХ
• [19:59] Дефицит-2026: риск 8 трлн вместо 3,8 трлн
• [25:53] Что удерживает рубль без девальвации
• [28:42] Банковские риски и сценарий болезненного 2026 года
Российская экономика продолжит замедляться, а восстановление темпов роста начнется не раньше конца года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, происходящее — «естественная плата» за снижение инфляции. После этого Банк России понизил ключевую ставку на полпункта, до 15,5%, объяснив решение возвращением экономики к сбалансированному росту. А Минфин, в свою очередь, опубликовал данные о рекордном дефиците региональных бюджетов: в конце 2025 года он достиг 1,5 трлн руб., что в пять раз выше показателя предыдущего года.
Ждать ли в итоге экономического роста? Придется ли ЦБ выбирать между инфляцией и рецессией? Почему низкая производительность труда и дефицит кадров — главные проблемы 2026 года, по прогнозам специалистов? И получится ли обеспечить экономику 12 млн работников, о потребности в которых заявила вице-премьер Татьяна Голикова?
Об этом и многом другом — в прямом эфире «Таманцев. В итоге» экономист, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин и заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Илья Гуров.
Как «пузырь ожиданий» вокруг ИИ меняет бизнес и рынок труда
Закон о травле, дефицит психологов и кибербуллинг: как защитить детей
Фетисов — о нейтральном статусе, Олимпиаде и «хоккейной дипломатии»
Массовые закрытия и рынок готовой еды: что происходит с общепитом?
Скидки на аренду и пустые площади: почему торговые центры теряют трафик
Стипендии, бюджетные места и работа: что в итоге со студенчеством?
Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка: что в итоге с медициной в России
Министр спорта Дегтярев — об Олимпиаде-2026 без флага и победах в CAS
Вечная мерзлота или глобальное потепление: что в итоге с климатом России
Налоги, риск рецессии и дорогие деньги: экономические итоги 2025 года
Новый мировой порядок и война как состояние: политические итоги года
Черкизон закрыли, гаджеты остались: Wylsacom — про iPhone и скучный рынок
Зубаревич — о дефицитах, ипотеке и госкомпаниях: что в итоге с регионами
Провалы в прокате и «Алиса в Стране чудес»: что в итоге с кинопрокатом
Рупии, фармацевтика и мигранты: что в итоге Россия получит от Индии
Рост въездного туризма, цены и сервис: где в итоге отдохнуть в России?
Хинштейн о дыре в бюджете, «памятнике безалаберности» и чиновниках
Рост НДС и повышение взносов: что в итоге с бизнесом в России?
Гейм-индустрия России между налогами и Китаем: что в итоге ждет рынок
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой