 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Аналитики назвали фаворитов в энергетическом секторе

Сюжет
Радио РБК
«Интер РАО» или «Россети»? В эфире Радио РБК аналитики обсудили наиболее перспективных эмитентов среди генерирующих и сетевых компаний

На ближайшие два-три года рост цен на передачу электроэнергии позволит сетевым компаниям наращивать прибыль и платить дивиденды. По итогам 2025 года дивдоходность может составить 12–13%, а в 2026–2027 годах — вырасти до 15–20%, отметил руководитель по развитию бизнеса УК ПСБ Тимур Рамазанов в эфире Радио РБК. В числе фаворитов он назвал «Россети Центр и Приволжье», «Россети Волга», «Россети Урал», «Россети Северо-Запад» и привилегированные акции «Ленэнерго».

В генерации ситуация иная. Механизм госпрограмм обновления мощностей гарантирует высокую доходность — в текущих условиях она может достигать 20–21%, так как привязана к доходности ОФЗ, пояснила Евгения Франке, старший аналитик по электроэнергетике «Эйлер».

Электроэнергетика: тарифы, капзатраты, дивидендные идеи
Радио
Однако выплаты начинаются только после ввода станций в эксплуатацию, а строить их нужно за собственный счет. Проблем с финансированием у «Интер РАО» нет, компания может получать гарантированный стабильный доход, но эта бумага больше подходит долгосрочным инвесторам.

«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций

Бюджетное правило и равновесный курс: что ждет рубль до конца года

Ян Арт — про IPO, звездные рейтинги и торги аналогом доллара

Новая ставка, новые прогнозы: причины решения Банка России

«Финам» рассматривает IPO на горизонте трех лет

Высокие ставки, риск-премии и техдефолты: как защититься на рынке долга

Президент «Финама» — о брокерском бизнесе, ИИС и криптовалютах

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Андрей Ванин
«Интер» «Россети»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 18:04
«Лада» прервала победную серию ЦСКА из восьми матчей в КХЛ Спорт, 21:15
Трехкратная чемпионка Игр вошла в технический комитет World Aquatics Спорт, 21:14
Иранский лидер предрек раскрытие новых секретов после «острова разврата» Политика, 21:13
Сборная Чехии по хоккею обыграла Данию на Олимпиаде и вышла в 1/4 финала Спорт, 21:13
Российские болельщики приехали на выступление Петросян на ОИ. Видео Спорт, 21:11
Петросян чисто откатала короткую программу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:10
Петросян набрала 72,89 балла в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 21:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Дубль Исхакова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в матче КХЛ Спорт, 20:48
Минобороны раскрыло, зачем некоторые подразделения использовали Starlink Политика, 20:48
В переговорах по Украине впервые участвует Великобритания. Что это значит
РАДИО
 Политика, 20:43
Тела трех погибших нашли при разборе завалов в воинской части в Сертолово Общество, 20:32
Трехсторонние переговоры в Женеве продолжались 4,5 часа Политика, 20:31
В Женеве на сегодня завершились переговоры России, Украины и США Политика, 20:28