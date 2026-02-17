Аналитики назвали фаворитов в энергетическом секторе

«Интер РАО» или «Россети»? В эфире Радио РБК аналитики обсудили наиболее перспективных эмитентов среди генерирующих и сетевых компаний

На ближайшие два-три года рост цен на передачу электроэнергии позволит сетевым компаниям наращивать прибыль и платить дивиденды. По итогам 2025 года дивдоходность может составить 12–13%, а в 2026–2027 годах — вырасти до 15–20%, отметил руководитель по развитию бизнеса УК ПСБ Тимур Рамазанов в эфире Радио РБК. В числе фаворитов он назвал «Россети Центр и Приволжье», «Россети Волга», «Россети Урал», «Россети Северо-Запад» и привилегированные акции «Ленэнерго».

В генерации ситуация иная. Механизм госпрограмм обновления мощностей гарантирует высокую доходность — в текущих условиях она может достигать 20–21%, так как привязана к доходности ОФЗ, пояснила Евгения Франке, старший аналитик по электроэнергетике «Эйлер».

Однако выплаты начинаются только после ввода станций в эксплуатацию, а строить их нужно за собственный счет. Проблем с финансированием у «Интер РАО» нет, компания может получать гарантированный стабильный доход, но эта бумага больше подходит долгосрочным инвесторам.