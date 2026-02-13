 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

«Грозовой перевал» как фанфик: чем раздражает новая экранизация

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Кино с Еленой Фоминой
В зарубежный прокат вышел новый «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди. Экранизацию Эмиральд Феннелл уже обвиняют в искажении Бронте, но хвалят за стиль, химию героев и визуальную составляющую — обзор на Радио РБК
Джейкоб Элорди и Марго Робби
Джейкоб Элорди и Марго Робби (Фото: Kate Green / Getty Images)

Режиссер Эмиральд Феннелл представила новую версию «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди, сделав ставку на экстремально стилизованную историю страсти, откровенный эротизм и «фанфик»-подход к роману Эмили Бронте. Фильм уже вызвал волну критики, в том числе обвинения в попрании классики, но часть зрителей воспринимает его как самостоятельное прочтение.

«Счастлив, когда ты нет»: антиромком о любви, которая бесит
Радио
Картина выделяется съемками в Йоркшире, сложной костюмной работой и целым альбомом саундтреков от певицы Charli XCX. Российскому зрителю предлагается воспринимать ленту не как буквальную экранизацию, а как стилизованное авторское высказывание о разрушительной любви и человеческих страстях.

«Грозовой перевал» как фанфик: чем раздражает новая экранизация

«Счастлив, когда ты нет»: анти-ромком о любви, которая бесит

Кино, которое утешает: тренд competency porn и сериалы про профессионалов

«Здесь был Юра» с Хабенским: премьера кинодебюта Сергея Малкина

Что посмотреть в мороз: 6 уютных фильмов от «Рататуя» до «Крупной рыбы»

Эмигранты и иммигранты в Голливуде: Джеймс Кэмерон и комедия «Идиотка»

Не тот «Левша»: как блокбастер исказил сказ Лескова

Тарантино и вампиры: чему «Грешники» научились у «От заката до рассвета»

Кино после праздников: «Чебурашка 2», пинг-понг с Шаламе и итоги глобуса

От Тима Бертона до Уэса Андерсона: что смотреть в праздники

Три отличных премьеры в кино как альтернатива сказкам

Неочевидное новогоднее кино: «Реальная любовь», «Залечь на дно в Брюгге»

Новогоднее кино — не классика, а возможность посмотреть то, что пропустил

Какое кино смотрит сооснователь «Много лосося» в Новый год

Новогодний бизнес-ритуал: почему важны первые минуты «Иронии судьбы»

Какое кино создает новогоднее настроение у топ-менеджера «Магнита»

Почему «Республика ШКИД» остается вечным новогодним фильмом

Новогоднее кино экономиста: не советская классика, а российские сериалы

Как «Ирония судьбы» и «Гарри Поттер» формируют новогоднее настроение

Почему «Чародеи» остаются новогодней классикой кино

Новогоднее кино по-семейному: сказки и обязательная «Ирония судьбы»

Что техноблогер Wylsacom смотрит перед Новым годом

Новогоднее кино по-японски: мультфильмы Миядзаки — вместо «Иронии судьбы»

От «Клауса» до боевиков: что на Новый год смотрит кинокритик Москвитин

Нестандартные фильмы для новогодних каникул: советы кинокритиков

Киносказки для каникул: «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2»

Киноитоги 2025: хиты, провалы и пятерка лучших фильмов от РБК Life

Золотой глобус-2025: главные номинанты и неожиданные лидеры

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Елена Фомина Елена Фомина
Кино экранизация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 21:55
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала Бизнес, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры Общество, 21:51
На «радиостанции Судного дня» объяснили, откуда так много слов в эфире Общество, 21:44
Что будет со ставками по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ Финансы, 21:41
FT узнала, что Рубио пропустил встречу с европейцами в Мюнхене Политика, 21:30
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом» Политика, 21:29
Шайба обладателя Кубка Гагарина помогла Чехии обыграть Францию на Играх Спорт, 21:21
В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки Общество, 21:20
Суд освободил бизнесмена Бойко-Великого от наказания по одному делу Общество, 21:12
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Прокуратура проконтролирует расследование гибели мальчика в Москве Общество, 20:58