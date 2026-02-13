«Грозовой перевал» как фанфик: чем раздражает новая экранизация

В зарубежный прокат вышел новый «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди. Экранизацию Эмиральд Феннелл уже обвиняют в искажении Бронте, но хвалят за стиль, химию героев и визуальную составляющую — обзор на Радио РБК

Джейкоб Элорди и Марго Робби (Фото: Kate Green / Getty Images)

Режиссер Эмиральд Феннелл представила новую версию «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди, сделав ставку на экстремально стилизованную историю страсти, откровенный эротизм и «фанфик»-подход к роману Эмили Бронте. Фильм уже вызвал волну критики, в том числе обвинения в попрании классики, но часть зрителей воспринимает его как самостоятельное прочтение.

Картина выделяется съемками в Йоркшире, сложной костюмной работой и целым альбомом саундтреков от певицы Charli XCX. Российскому зрителю предлагается воспринимать ленту не как буквальную экранизацию, а как стилизованное авторское высказывание о разрушительной любви и человеческих страстях.