Новая ставка, новые прогнозы: причины решения Банка России

На заседании 13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%. В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Элина Тихонова и Александр Исаков из «Сбера» обсудили решение регулятора

Фото: Андрей Любимов / РБК

• 00:11 Решение ЦБ и метод «написания релиза»

• 08:14 Пик инфляции и ожиданий

• 11:06 Новый макропрогноз

• 15:18 Внешние риски и шанс повышения ставки

• 20:32 Как ключевая ставка влияет на экономику

• 26:21 Равновесный курс рубля

• 33:04 ОФЗ и юаневые бонды

Александр Исаков, старший управляющий директор-руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка, оказался в числе аналитиков, предсказавших снижение ключевой ставки. По его словам, это возможно благодаря кропотливой работе над представлением о том, как будет выглядеть пресс-релиз Банка России по итогам заседания. Предугадывать решения регулятора в последнее время стало сложнее, признался эксперт в эфире Радио РБК.

Высокие показатели инфляции в начале года были вызваны адаптацией цен к новым налогам. Говоря об инфляционных ожиданиях населения, Александр Исаков отметил, что на горизонте двух-трех месяцев они могут снизиться на 1%. В базовом сценарии он ожидает снижения ключевой ставки до 12% к концу года, но не исключает и различных рисковых развилок.

К концу четвертого квартала 2026 эксперт ожидает курс российской валюты на уровне 90 руб. за доллар. С этим прогнозом соглашается Александр Угрюмов, старший аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Он советует не продавать длинные ОФЗ, если они куплены с доходностью выше 15%, а также добавить к ним юаневые облигации, доходность которых сейчас высока из-за неэффективности рынка.



