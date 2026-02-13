 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Новая ставка, новые прогнозы: причины решения Банка России

Сюжет
Радио РБК
На заседании 13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%. В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Элина Тихонова и Александр Исаков из «Сбера» обсудили решение регулятора
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

• 00:11 Решение ЦБ и метод «написания релиза»
• 08:14 Пик инфляции и ожиданий
• 11:06 Новый макропрогноз
• 15:18 Внешние риски и шанс повышения ставки
• 20:32 Как ключевая ставка влияет на экономику
• 26:21 Равновесный курс рубля
• 33:04 ОФЗ и юаневые бонды

Александр Исаков, старший управляющий директор-руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка, оказался в числе аналитиков, предсказавших снижение ключевой ставки. По его словам, это возможно благодаря кропотливой работе над представлением о том, как будет выглядеть пресс-релиз Банка России по итогам заседания. Предугадывать решения регулятора в последнее время стало сложнее, признался эксперт в эфире Радио РБК.

Высокие показатели инфляции в начале года были вызваны адаптацией цен к новым налогам. Говоря об инфляционных ожиданиях населения, Александр Исаков отметил, что на горизонте двух-трех месяцев они могут снизиться на 1%. В базовом сценарии он ожидает снижения ключевой ставки до 12% к концу года, но не исключает и различных рисковых развилок.

Президент «Финама» — о брокерском бизнесе, ИИС и криптовалютах
Радио
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
К концу четвертого квартала 2026 эксперт ожидает курс российской валюты на уровне 90 руб. за доллар. С этим прогнозом соглашается Александр Угрюмов, старший аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Он советует не продавать длинные ОФЗ, если они куплены с доходностью выше 15%, а также добавить к ним юаневые облигации, доходность которых сейчас высока из-за неэффективности рынка.


«Финам» рассматривает IPO на горизонте трех лет

Высокие ставки, риск-премии и техдефолты: как защититься на рынке долга

Президент «Финама» — о брокерском бизнесе, ИИС и криптовалютах

Кто и зачем выкупает акции ПИК

Аналитики озвучили таргеты и назвали драйверы роста «Сбера»

Финансовый сектор: перспективы, риски и фавориты

Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Элина Тихонова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Ефремов впервые после колонии вышел на сцену перед публикой Общество, 20:21
В Челябинске главу Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве Общество, 20:21
Бьорндален упрекнул FIS за доминирование Норвегии Спорт, 20:13
ВС разрешил изъять единственное жилье наследника за долги отца Недвижимость, 20:11
Эксперты связали смену главы делегации России с новым фокусом переговоров
РАДИО
 Политика, 20:09
Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве Политика, 20:07
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
У экс-замгубернатора Кубани потребовали изъять имущество на ₽330 млн Политика, 19:59
Сменивший гражданство россиянин выиграл серебро на Олимпиаде Спорт, 19:58
Смешивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 19:57
Мерц заявил об отказе Германии навсегда от роли гегемона в Европе Политика, 19:56
Итальянский сноубордист объяснил наличие флага России на шлеме Спорт, 19:52
Несколько залов Лувра закрыли из-за протечки воды Общество, 19:49
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Игр Спорт, 19:37