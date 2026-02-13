Новая ставка, новые прогнозы: причины решения Банка России
• 08:14 Пик инфляции и ожиданий
• 11:06 Новый макропрогноз
• 15:18 Внешние риски и шанс повышения ставки
• 20:32 Как ключевая ставка влияет на экономику
• 26:21 Равновесный курс рубля
• 33:04 ОФЗ и юаневые бонды
Александр Исаков, старший управляющий директор-руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка, оказался в числе аналитиков, предсказавших снижение ключевой ставки. По его словам, это возможно благодаря кропотливой работе над представлением о том, как будет выглядеть пресс-релиз Банка России по итогам заседания. Предугадывать решения регулятора в последнее время стало сложнее, признался эксперт в эфире Радио РБК.
Высокие показатели инфляции в начале года были вызваны адаптацией цен к новым налогам. Говоря об инфляционных ожиданиях населения, Александр Исаков отметил, что на горизонте двух-трех месяцев они могут снизиться на 1%. В базовом сценарии он ожидает снижения ключевой ставки до 12% к концу года, но не исключает и различных рисковых развилок.
«Финам» рассматривает IPO на горизонте трех лет
Высокие ставки, риск-премии и техдефолты: как защититься на рынке долга
Президент «Финама» — о брокерском бизнесе, ИИС и криптовалютах
Кто и зачем выкупает акции ПИК
Аналитики озвучили таргеты и назвали драйверы роста «Сбера»
Финансовый сектор: перспективы, риски и фавориты
Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»