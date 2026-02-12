 Перейти к основному контенту
Хешрейт биткоина рухнул: майнеры уходят в ИИ и продают электроэнергию

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Хэш и кэш
Хешрейт биткоина в начале года просел на 40% на фоне холодов в США, дефицита электроэнергии и перетока мощностей в ИИ. Экономика майнинга, риски для сети и роль России на рынке — в программе «Хэш и кэш» на Радио РБК
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

• 00:14 Обвал хешрейта и причины снижения
• 02:16 Что такое хешрейт и его роль в сети
• 04:34 Почему майнерам выгодно выключать оборудование
• 05:24 Себестоимость BTC и окупаемость майнинга
• 09:51 Майнеры переходят в ИИ и дефицит энергии
• 12:11 Майнинг в России и борьба с нелегальными фермами
• 16:07 Рубрика «Виртуальный портфель»: новые ставки

В январе—феврале 2026 года хешрейт биткоина резко просел: часть майнеров отключали оборудование из-за холодов в США, скачков цен на электроэнергию и дефицита мощностей. В программе «Хэш и кэш» на Радио РБК обсудили, почему майнить стало менее выгодно и как инфраструктура майнинга все чаще переориентируется на задачи ИИ и дата-центров.

Хешрейт биткоина рухнул: майнеры уходят в ИИ и продают электроэнергию

Николай Загвоздкин
биткоин
