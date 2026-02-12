Хешрейт биткоина рухнул: майнеры уходят в ИИ и продают электроэнергию

Хешрейт биткоина в начале года просел на 40% на фоне холодов в США, дефицита электроэнергии и перетока мощностей в ИИ. Экономика майнинга, риски для сети и роль России на рынке — в программе «Хэш и кэш» на Радио РБК

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

• 00:14 Обвал хешрейта и причины снижения

• 02:16 Что такое хешрейт и его роль в сети

• 04:34 Почему майнерам выгодно выключать оборудование

• 05:24 Себестоимость BTC и окупаемость майнинга

• 09:51 Майнеры переходят в ИИ и дефицит энергии

• 12:11 Майнинг в России и борьба с нелегальными фермами

• 16:07 Рубрика «Виртуальный портфель»: новые ставки

В январе—феврале 2026 года хешрейт биткоина резко просел: часть майнеров отключали оборудование из-за холодов в США, скачков цен на электроэнергию и дефицита мощностей. В программе «Хэш и кэш» на Радио РБК обсудили, почему майнить стало менее выгодно и как инфраструктура майнинга все чаще переориентируется на задачи ИИ и дата-центров.

Ведущие также объяснили, что такое хешрейт и почему его падение важно для устойчивости сети, отметив: сложность добычи со временем адаптируется, и сеть возвращается к привычному темпу. Отдельно поговорили о роли России на рынке, нелегальном майнинге и мерах контроля.