Хешрейт биткоина рухнул: майнеры уходят в ИИ и продают электроэнергию
• 02:16 Что такое хешрейт и его роль в сети
• 04:34 Почему майнерам выгодно выключать оборудование
• 05:24 Себестоимость BTC и окупаемость майнинга
• 09:51 Майнеры переходят в ИИ и дефицит энергии
• 12:11 Майнинг в России и борьба с нелегальными фермами
• 16:07 Рубрика «Виртуальный портфель»: новые ставки
В январе—феврале 2026 года хешрейт биткоина резко просел: часть майнеров отключали оборудование из-за холодов в США, скачков цен на электроэнергию и дефицита мощностей. В программе «Хэш и кэш» на Радио РБК обсудили, почему майнить стало менее выгодно и как инфраструктура майнинга все чаще переориентируется на задачи ИИ и дата-центров.
