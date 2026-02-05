 Перейти к основному контенту
0

Риск-офф на рынках и ликвидации трейдеров: почему падают криптовалюты

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Хэш и кэш
Биткоин откатился более чем на 40% от максимума и опустился ниже $70 тыс., майнеры массово уходят в минус, а хешрейт перетекает в ИИ. Что обрушило рынок и где искать разворот — в программе «Хэш и кэш» на Радио РБК
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

• [00:15] Капитализация рынка и падение биткоина
• [02:20] Номинация Уорша и глобальный режим risk-off
• [05:06] Убыточность майнинга и отток мощностей в ИИ
• [09:43] Покупка на падении: стратегия усреднения
• [10:46] Возможные драйверы разворота крипторынка
• [14:30] Негативный сценарий: рост ставок и ликвидации
• [15:21] «Виртуальный портфель»: новые лидеры и ставки

Крипторынок продолжает снижение: с начала года его общая капитализация сократилась примерно на 20%, а биткоин приблизился к отметке $70 тыс., опустившись примерно на 40% от исторического максимума. Падение затрагивает широкий круг рискованных активов и сопровождается режимом risk-off на рынках, когда инвесторы сокращают позиции на фоне неопределенности и пересмотра ожиданий по будущей монетарной политике США.

Дополнительное давление на котировки, по оценкам участников рынка, усиливают ликвидации позиций трейдеров, использующих кредитное плечо, а также ухудшение экономики майнинга: при текущих уровнях цен часть оборудования работает на минимальной доходности или в убыток. В качестве возможных триггеров разворота обсуждаются факторы регулирования в США и сценарии по ставкам, при этом среди рисков дальнейшего снижения называют новый виток распродаж, каскад ликвидаций и охлаждение интереса розничных инвесторов. В рубрике «Виртуальный портфель» один из участников вышел в лидеры, а новые ставки сделаны на токены HYPE и Canton.

Авторы
Теги
Николай Загвоздкин
биткоин криптовалюты



