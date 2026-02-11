Кто и зачем выкупает акции ПИКа
АО «Недвижимые Активы» направило в Банк России оферту на выкуп акций ПАО «ПИК-специализированный застройщик» в размере почти 99,84 млн, т.е. около 15% всех бумаг при free-float в районе 22%.
Компания не похожа на крупного игрока, выкупающего целый пакет акций ПИК в собственных интересах, однако она может выкупить большую часть free-float, рассказал автор проекта Unexpected Value Сергей Скатов на Радио РБК.
Аналитики озвучили таргеты и назвали драйверы роста «Сбера»
Финансовый сектор: перспективы, риски и фавориты
Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»
В ИК «Эритрина» объяснили рост акций ВТБ и дали прогноз по дивидендам
«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт
Золото по $5000 — это надолго? Прогнозы и риски
Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8