Кто и зачем выкупает акции ПИКа

Что стоит за офертой по выкупу акций застройщика ПИК? В эфире Радио РБК автор проекта Unexpected Value Сергей Скатов допустил подготовку компании к делистингу

Фото: Андрей Любимов / РБК

АО «Недвижимые Активы» направило в Банк России оферту на выкуп акций ПАО «ПИК-специализированный застройщик» в размере почти 99,84 млн, т.е. около 15% всех бумаг при free-float в районе 22%.

Компания не похожа на крупного игрока, выкупающего целый пакет акций ПИК в собственных интересах, однако она может выкупить большую часть free-float, рассказал автор проекта Unexpected Value Сергей Скатов на Радио РБК.

Осенью ПИК планировал провести обратный сплит акций, в связи с чем участники рынка говорили о подготовке к делистингу. Текущая оферта также может быть шагом к тому, чтобы перестать быть публичной компанией, резюмировал эксперт.