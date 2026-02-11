 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Кто и зачем выкупает акции ПИКа

Сюжет
Радио РБК
Что стоит за офертой по выкупу акций застройщика ПИК? В эфире Радио РБК автор проекта Unexpected Value Сергей Скатов допустил подготовку компании к делистингу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

АО «Недвижимые Активы» направило в Банк России оферту на выкуп акций ПАО «ПИК-специализированный застройщик» в размере почти 99,84 млн, т.е. около 15% всех бумаг при free-float в районе 22%.

Компания не похожа на крупного игрока, выкупающего целый пакет акций ПИК в собственных интересах, однако она может выкупить большую часть free-float, рассказал автор проекта Unexpected Value Сергей Скатов на Радио РБК.

Высокие ставки, риск-премии и техдефолты: как защититься на рынке долга
Радио
Фото:Андрей Любимов / РБК
Осенью ПИК планировал провести обратный сплит акций, в связи с чем участники рынка говорили о подготовке к делистингу. Текущая оферта также может быть шагом к тому, чтобы перестать быть публичной компанией, резюмировал эксперт.

Аналитики озвучили таргеты и назвали драйверы роста «Сбера»

Финансовый сектор: перспективы, риски и фавориты

Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»

В ИК «Эритрина» объяснили рост акций ВТБ и дали прогноз по дивидендам

«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт

Золото по $5000 — это надолго? Прогнозы и риски

Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Элина Тихонова
ГК «ПИК»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Названа дата референдума по проекту новой Конституции Казахстана Политика, 20:32
Осужденная за мошенничество взяла второе золото. Что происходит на Играх Спорт, 20:30
Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило База знаний, 20:25
Средства ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем Политика, 20:21
Суд оставил под стражей главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга Общество, 20:16
Как вице-президент США продал оружие и военные услуги и Еревану, и Баку Политика, 20:15
В Казахстане не исключили проверку Сабурова по статье о наемничестве Политика, 20:13
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Константин Богомолов покинул Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 20:09
Третьему украинскому участнику Олимпиады забраковали шлем за политику Спорт, 20:06
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ Политика, 19:59
Макрон фразой «нет пути назад» оценил возврат к дешевой энергии из России Политика, 19:56
Журова назвала закрытие границ для уехавших атлетов «юридически сложным» Спорт, 19:53
Reuters узнал о словах Трампа про общеизвестные преступления Эпштейна Политика, 19:50