Высокие ставки, риск-премии и техдефолты: как защититься на рынке долга
• 03:07 Фокус инвесторов на сигналах регулятора
• 04:04 Доходность ОФЗ
• 10:19 Прогноз по ставке
• 24:23 Риски квазивалютных облигаций
• 33:07 Дефолты и сектор ВДО
• 40:58 Оферта застройщика ПИК
Возможный пересмотр макропрогноза на заседании ЦБ 13 февраля — одно из главных событий для долгового рынка, отметила Мария Радченко, руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа-банка. В текущих ценах ОФЗ уже заложено сохранение ставки, но длинные облигации теряют привлекательность из-за доходности ниже ключевой ставки.
Квазивалютные облигации можно считать единственным способом вложиться в твердую валюту, в случае ослабления рубля этот инструмент принесет повышенную доходность. Текущая волна техдефолтов — ожидаемый итог более двух лет высоких ставок, в зоне риска остаются лизинговые компании, что связано с кредитованием малого и среднего бизнеса.
На ближайшем заседании ЦБ возьмет паузу, соглашается аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов. В то же время прогноз эксперта по среднегодовой ставке более консервативен — 14,5–15%. По его мнению, регулятор может повысить прогноз по траектории изменения ставки.
Компания «Недвижимые Активы» направила ЦБ оферту на выкуп акций «ПИК-специализированный застройщик». Оферта может быть первым шагом к делистингу акций компании, допустил автор проекта Unexpected Value Сергей Скатов, присоединившийся к эфиру Радио РБК.
